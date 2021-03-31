Gazeteciler de aşıda öncelikli olacak, peki basın kartı gerekli mi?

Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre basın çalışanlarına aşılama takviminde öncelik tanındı. Peki aşı olmak için basın kartına gerek var mı? Basın mensupları nasıl aşı randevusu alacak? Detaylar haberimizde...

Salgının başladığı günden beri sahada halkı doğru bilgilendirmek için çalışan basın mensuplarına da aşı takviminde öncelik tanındı. Alınan kararla birlikte basın mensupları en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak aşı randevusu alabilecek.

Salgının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana 15 basın çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın dolaysıyla risk altında olduklarını belirten gazeteciler, çeşitli platformlarda defalarca aşıda öncelikli kategoriye alınmaları gerektiğini ifade etmişlerdi.

Alınan bu karar basın mensupları tarafından sevinçle karşılanırken aşı önceliği için basın kartı zorunluluğu getirilmesi tepkilere neden oldu.