GAÜN Hastanesi 6 ayda 770 binin üzerinde hastayı tedavi etti

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, yılın ilk 6 ayında 770 binin üzerinde hasta baktıklarını belirterek, Ortadoğu’da sağlık turizminde iddialı olduklarını ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, hastanenin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başhekim Prof. Dr. Eren, yılın ilk 6 ayında 770 binin üzerinde hastaya bakarak tedavilerinin yapıldığını söyledi. Bu rakamın birçok ilin nüfusunu geride bıraktığını söyleyen Başhekim Prof. Dr. Eren, 20 binin üzerinde büyük ve küçük çaplı başarılı ameliyat gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Hedeflerinin hiçbir hastanın Gaziantep ili dışına çıkartmadan tedavilerinin yapılması olduğunu ifade eden Başhekim Prof. Dr. Eren, genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını ve sorunları sahada çözmek istediklerini belirtti.

“6 ayda 770 binin üzerinde hastaya baktık”

Yılın ilk 6 ayında 770 binin üzerinde hasta baktıklarını belirten Başhekim Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, “Hastanemiz bölge hastanesi konumu itibariyle yurtdışına da hizmet veriyoruz. Bizim 2022 yılının haziran itibariyle verilerimiz ilk 6 aylık dönemde 770 binin üzerinde hasta bakmışız. 2 binin üzerinde büyük ameliyat yapmışız 20 binin üzerinde de küçüklü büyüklü ameliyatlarımız var. Nüfusumuza oranla baktığımız hasta sayımız çok yüksektir. Özellikle hastanemiz bölgeye hizmet eden güçlü akademik kadrosuyla halkımıza hizmet etmeye devam edecek. Teknolojik alt yapımızı ve cihaz sayımızı daha da arttırarak daha da güçlendirerek bunu yapmaya devam ediyoruz. Özellikle yeni idare kadromuzla biz sahada olacağız. Genç bir kadroya sahibiz ve bu kadromuzla olayları yerinde çözeceğiz. Rektörlük üst yönetim ve şehirle birlikte sorunların üzerine gitmeyi planlıyoruz” dedi.

“Hedefimiz hiçbir hastamızın dışarıya gitmemesi”

Hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Eren, “Hastalarımızı bütün ekip olarak hiçbir zaman dışarıya göndermeyi düşünmüyoruz. Eğer hastalarımızın sorunu varsa bunu Gaziantep içerisinde çözmeyi planlıyoruz. Bu nedenle normalde bakmayı planladığımız hastamızın neredeyse 2 katına bakarak hizmetimize devam ediyoruz. Biz yeni kadromuzla çalışarak ve hastalarımızı mağdur etmeden bu sisteme devam etmeyi planlıyoruz. Biz hiçbir Gazianteplinin dışarıya gitmesini istemiyoruz. Sorunlarımızın birçoğunu zaten çözüyoruz. Amacımız sorunlarımızın tamamını çözmektir” şeklinde konuştu.

“Bölgenin en yüksek böbrek nakli sayısına sahibiz”

Böbrek naklinde çok iddialı olduklarını vurgulayan Başhekim Eren, “Biz kendi bölgemizin dışında yakın illere de hizmet eden bir hastaneyiz. Özellikle Gastroenteroloji olsun, kardiyoloji, çocuk kardiyoloji, nükleer tıp, hematoloji, onkoloji bu bölümlerde tek hizmet vermeye başladık. Çünkü biz hizmetimizi hiçbir zaman aksatmadan kesmeden devam ediyoruz. Hastanemizin genel durumu ekonomimiz çok iyi borcumuz yok. Yeni hizmet alanlarına başladık. Gaziantep ve çevresine hizmet etmek amaçlı obezite merkezini kurduk. Böbrek nakli konusunda çok iddialıyız. Böbrek naklinde 2021 verilerine göre bölgenin en yüksek böbrek nakli sayısına sahibiz. 100’ün üzerinde nakil gerçekleştirdik. Başarılı bir kadro ile bunu devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sağlık turizmi konusunda çok iddialıyız”

Sağlık turizminde iddialı olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Eren, “Ülke çapında kuvvetli bir yapıya sahibiz. Ülkenin hemen hemen önderlerinden bir tanesi olduğumuzu düşünebiliriz. Ortadoğu’dan Irak’tan Lübnan’dan Suriye, İsrail’den İsrail sağlıkta önemli bir ülke olmasına rağmen oradan da birçok hastayı sağlık turizmi adı altında tedavi ettik. Ortadoğu’da Gaziantep Üniversite Hastanesi gayet iyi durumdadır” diye konuştu.