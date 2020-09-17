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Gastronometro şeflerinden mevsim geçişlerine özel prebiyotik muhallebi

Mevsim geçişleriyle birlikte beslenme, uyku düzeni ve vücut direnci gibi pek çok alışkanlık değişiyor.

Sağlık 17.09.2020, 09:44
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Gastronometro şeflerinden mevsim geçişlerine özel prebiyotik muhallebi

Mevsim geçişlerinde sık yaşanan mide ve bağırsak sorunları, mutfaklarda da değişime yol açıyor. Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun Pastane Eğitmen Şefi Mert Eker, mevsim geçişlerine uyum sağlamaya destek olacak lezzet dolu prebiyotik muhallebi tarifini paylaştı.

Mevsim geçişleri vücudumuzdaki bazı değişimleri beraberinde getiriyor. Bu döneme en iyi şekilde uyum sağlamayı kolaylaştıracak, bağırsak dostu ve kolay sindirilebilecek besinleri tüketmek oldukça önemli hale geliyor.  

Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirilen ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun Pastane Eğitmen Şefi Mert Eker hem mevsim geçişlerinde hayatı kolaylaştırmak isteyen hem de tatlıdan vazgeçmek istemeyenlere özel kara pirinçli badem tatlısı tarifini paylaştı. Şef dokunuşuyla sofralara gelen prebiyotik muhallebi vegan beslenmeye uygun hale de getirilebiliyor. İşte o tarif:

Kara Pirinçli Badem Tatlısı

Malzemeler

40 gram siyah pirinç̧ - 4 yemek kaşığı

60 gram nişasta  - 8 yemek kaşığı

120 gram bal (vegan tarif için üzüm pekmezi)  - yarım su bardağı

2 gram toz vanilya  - 1 çay kaşığı

100 ml Hindistan cevizi sütü - yarım su bardağı  

1 litre badem sütü

Hazırlanışı

  • Kara pirinç̧ ve badem sütü, pirinç̧ yumuşayıncaya dek pişirilir.
  • Nişasta çok az su eklenerek açılır ve kaynayan süte eklenir.
  • Toz vanilya ve bal eklendikten sonra altı kapatılır.
  • Kaselere paylaştırıldıktan sonra soğutulup üzerine Hindistan cevizi sütü̈ gezdirilerek servis edilir.                          
#muhallebi
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