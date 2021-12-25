“Ganglion kisti daha çok kadınlarda görülüyor”

Ganglion kistinin iyi huylu kitleler olup vücudun başka bölgelerine yayılım göstermediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, “Ganglion kistleri genellikle ağrısız olmakla birlikte kistin oluştuğu bölgenin yakınında sinire baskı yapan bir durum varsa ağrı ortaya çıkabilir. Kadınlarda, osteoartriti olanlarda, önceden eklem ve tendon yaralanması geçirenlerde ve sürekli el bileğini kullanan meslek gruplarında daha sık görülür” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, sık görülen ganglion kistleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Uzel, ganglion kistinin el ve el bileği çevresindeki eklem veya komşu tendonlardan köken alan, oldukça sık görülen iyi huylu kitleler olduğunu belirterek, “Bu kistler kötü huylu değildir ve vücudun başka bölgelerine yayılım göstermezler. En sık el bileği sırtında görülmek ile birlikte bileğin avuç içi tarafı, parmakların avuç içi tarafındaki ilk boğumunda ve parmağın uç eklemlerinde de görülebilir. Ganglion sapı olan, sıvı dolu kistik bir yapıdır. İçerisindeki sıvı madde jel veya jöle kıvamındadır. Ganglion kistleri farklı boyutlarda olabilir. Boyutu zaman içinde değişiklik göstermekle beraber tamamen de ortadan kalkabilir. Genellikle ağrısız olmak ile birlikte kistin oluştuğu bölgenin yakınında sinire baskı yapan bir durum varsa ağrı ortaya çıkabilir” diye konuştu.

“El bileğini çok kullananlar risk altında”

Ganglion kistlerinin kesin nedeninin tam olarak bilinmediğine dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Uzel, şöyle devam etti: “Kadınlarda, osteoartriti olanlarda, önceden eklem ve tendon yaralanması geçirenlerde ve sürekli el bileğini kullanan mesleklere sahip olanlarda daha sık görülür. Tanı şişliğin yerine ve görünümüne bağlı olarak kolaylıkla konur. Kistler genellikle oval veya yuvarlaktır ve bazen yumuşak bazen de sert olabilir. Özellikle avuç içindeki kistler sert kıvamda ve dokunmak ile ağrılıdır. Şişlik yapabilen diğer nedenlerin ayırıcı tanısını yapabilmek için bazı vakalarda grafi, ultrasonografi veya MR görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.”

“Ağrı varsa ilaç veya enjektör ile boşaltılabilir”

Dr. Öğr. Üyesi Uzel, ganglion kistlerinde genellikle cerrahi tedaviye gerek duyulmadığını ifade ederek, “Hastanın şikayeti yok ise kistler sadece takip edilebilir. Takipler sırasında ganglion kitlerinin bir kısmı kendiliğinden kaybolabilir. Ağrı mevcut ise eklemi hareketsiz tutacak ateller ve ilaç kullanılabilir. Kistin içindeki sıvının bir enjektör yardımı ile boşaltılması da uygulanabilecek bir diğer tedavi yöntemidir. Bu yöntem poliklinik şartlarında uygulanabilecek basit bir yöntem olmak ile birlikte işlem sonrası kistin tekrarlaması oranı yüksektir. Ameliyat dışı yöntemler başarısız olursa veya kist tekrarlarsa, kistin açık ameliyat veya artroskopik yöntemlerle çıkarılması önerilmektedir. Cerrahide yapılması gereken kistin kendisi ile birlikte kökünü-sapını izleyip kaynaklandığı eklem veya tendon kılıfından çıkarmaktır. Sadece kisti çıkarmak nüks vakaların en önemli sebebidir” dedi.