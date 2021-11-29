G7 Sağlık Bakanları “Omicron” gündemi ile toplandı

G7 Sağlık Bakanları, Covid-19’un Güney Afrika’da keşfedilen Omicron mutasyonu gündemiyle acil olarak toplandı.

Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonuna karşı G7 Sağlık Bakanları acil eylem toplantısı düzenledi. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid tarafından acil toplantıya çağrılan G7 bakanları, toplantı sonrası yayınladıkları ortak bildiride, "Küresel topluluk, ilk değerlendirmede acil eylem gerektiren yeni ve son derece bulaşıcı bir Covid-19 varyantı tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa ve İtalya’dan oluşan G7 ülkelerinin sağlık bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Güney Afrika’nın mutasyonu tespit etme ve diğer ülkeleri buna karşı uyarma konusundaki çalışmalarından övgü ile bahsetti. Bakanlar ayrıca, toplantıda Covid-19 aşılarına erişimin sağlanmasının stratejik öneminin kabul edildiğini, bu konudaki bağış taahhütlerinin ileriye taşındığını ve aşı ile ilgili yanlış bilgilerle mücadele etmenin yanı sıra araştırma ve geliştirmeyi desteklediklerini belirtti. Omicron’u izlemek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası ortaklarla yakın çalışmaya devam etmeye kararlı olduklarını belirten bakanlar, aralık ayında tekrar bir araya gelme taahhüdünde bulundu.

Sağlık Bakanı Javid toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu yeni mutasyonu ve gelecekteki tehditleri ele almak için uluslararası ortaklarımızla işbirliği yapmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor" dedi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise Omicron mutasyonuna karşı ülkeler arasında şeffaflık ve dayanışmanın hakim olması gerektiğini vurguladı.