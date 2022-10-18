Fuat Oktay, bütün kuruluşları bağımlılıkla mücadeleye çağırdı: “Bunu, ülkemiz ve evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamu, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve meslek birliklerini bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ederek, “Bunu milletimiz, ülkemiz ve evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplumu, tüm bağımlılık yapıcı madde ve davranışlardan uzak tutma vizyonu ile kurulan ve başkanlığını yaptığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) bünyesinde ATO Congresium’da düzenlenen Türkiye’deki bağımlılık çalışmalarına dair sürecin değerlendirileceği Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Çalıştayları Değerlendirme Şurası’na katıldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde, en üst seviyede işbirliği ile eş güdüm ve koordinasyon içinde birbirini destekleyecek ve etkisini artıracak şekilde geliştirilen strateji ve politikalarla her tülü bağımlılıktan uzak; bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik haline sahip sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlama amacı güden BMYK’nın düzenlediği şurada, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, kamu ve vakıf üniversitelerinden akademisyenler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda katılımcı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şuranın açılışında yaptığı konuşmada, madde ve davranış bağımlılıklarının tüm dünyada toplumların karşı karşıya kaldığı küresel sorunlardan biri haline geldiğini belirterek, toplumsal hayatın kanayan yaralarından birinin, zararlı alışkanlıkları ve bağımlılıkların pençesinde yitip giden gençler olduğunu dile getirdi.

“15-24 yaş grubunun yaşadığı kazalar, intihar olayları ve cinayete bağlı ölümlerin dörtte üçünün sebebi çeşitli bağımlılıklardır”

Oktay, sigara, alkol, uyuşturucu madde gibi bağımlılıkların yanında gelişen teknolojilerin etkisiyle dijital oyunların ve sosyal medya bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkların giderek arttığına dikkati çekerek, “Dünya Sağlık Örgütü bağımlılık araştırmalarına göre 15-24 yaş grubunun yaşadığı kazalar, intihar olayları ve cinayete bağlı ölümlerin dörtte üçünün sebebi çeşitli bağımlılıklardır” dedi.

Bağımlılıkla mücadelede caydırıcı yasakların etkisinin önemli olduğunu ancak bağımlılıkla mücadelenin yalnızca cezalar ile yürütülecek bir süreç olmayacağını savunan Oktay, “İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bağımlılığı önlemek ve ihtiyaç duyulan durumlarda gerekli tıbbi yardımı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir” diye konuştu.

“Tütün, alkol, uyuşturucu, sanal bağımlılık ve diğer tüm zararlı alışkanlıklar ile mücadele, anayasal sorumluluğumuzun gereğidir”

Bağımlılıkla mücadelede ortaya konan çalışmaların toplum tarafından bilinirliğini artırmanın, yaygınlaştırmanın, sunulacak yeni hizmetleri planlamanın ve iş birliğini güçlendirmek için topyekun, ulusal düzeyde bir seferberlik gerektiğini dile getiren Oktay, “Tütün, alkol, uyuşturucu, sanal bağımlılık ve diğer tüm zararlı alışkanlıklar ile mücadele, anayasal sorumluluğumuzun gereğidir” dedi.

Bağımlılıkla mücadelenin, devletin bütün birimlerinin asli görevi olmasının yanı sıra tüm toplumun hassasiyetle destek vermesi gereken bir vazife olduğunu aktaran Oktay, “Bu çalışmaları sadece yerine getirilmesi gereken bir iş olarak değil sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için cansiperane bir şekilde atılması gereken en önemli adımlardan biri olarak görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Zararlı alışkanlıklara karşı önceliklerinin toplumsal duyarlılık oluşması ve yaygın bir sosyal reaksiyon mevcudiyeti olduğunu söyleyen Oktay, bu sayede her türlü bağımlılıkla mücadelenin gencinden yaşlısına kadar topyekun kararlılıkla sürdürülebileceğini kaydetti.

“Biz metruk binaları yıkıyoruz, zehir tacirlerini yakalıyoruz ama bunlar bir annenin çocuğuna aşılayacağı bağımlılık bilincinin yerini tutamaz”

Oktay, şöyle devam etti:

“Biz madde kullanımına ortam hazırlamaması için metruk binaları yıkıyoruz, zehir tacirlerini yakalıyoruz. Ama bu bir annenin çocuğuna aşılayacağı bağımlılık bilincinin yerini tutabilir mi? Elbette hayır. Biz yasadışı bahis ve kumar sitelerini en sıkı takiple bertaraf ediyoruz. Ama bu bir öğretmenin öğrencisini ‘daha ağaç yaşken’ sanal bağımlılıktan alıkoymak için yapacağı etkinlik kadar sorunu kaynağında kurutur mu? Kesinlikle hayır. Tütün kullanımı ile mücadele için dumansız hava sahası uygulamamızı en sıkı şekilde takip ederiz, kamu spotlarımızı da yayınlarız. Ama bu bir vatandaşımızın kendi iradesiyle sigarayı bırakması kadar etkili midir? Değildir.”

“Bunu milletimiz, ülkemiz ve evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız”

Kamu, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve meslek birliklerini bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet eden Oktay, “Bunu milletimiz, ülkemiz ve evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız” dedi.

“Tütün endüstrisi, sigara içmenin modayı, özgürlüğü ve modernliği simgelediği, kadınları güçlü gösterdiği yalanlarına başvuruyor”

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da burada yaptığı konuşmasında, özellikle genç kadınların tütün endüstrisinin agresif pazarlama taktiklerinin en büyük hedef kitlesini oluşturduğunu savunarak, “Sigara içmenin modayı, özgürlüğü ve modernliği simgelediği, kadınları güçlü gösterdiği yalanlarına başvuruyorlar. Endüstrinin başta gençlerimizi ve kadınlarımızı hedef alması tesadüf değildir” diye konuştu.

Bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele konularında mevzuat engellerinin ve kamu politikalarının yeterli olmadığına vurgu yapan Bakan Koca, “Toplumsal değişime, sağlık savunuculuğuna ve bireysel olarak temiz hava soluma hakkına sahip çıkan, tütünle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları destekleyen, sahiplenen ve bayraktarlığını yapan gönüllülere ihtiyacımız var” dedi.

“Uyuşturucuya müptela olmuş insanlarımız ve yakınlarına devlet olarak kucak açmak borcumuzdur”

Bağımlılık ile mücadele çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu mülki amirlerin koordinasyonunda 81 ilde ve 906 ilçede, Bağımlılıkla Mücadelede “Ben Olsaydım” temalı il/ilçe çalıştaylarını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Çalıştaylara 67 ilimizin valisi ve ilçelerde de 771 kaymakam bizzat katıldı. Her ilimize özel hesaplanmış risk puanları ve saha araştırmalarıyla elde edilmiş verilerdeki değişimi 6 aylık dönemlerle Yüksek Kurulumuza raporlayarak bir performans değerlendirmesi de yapmış olacağız. Uyuşturucuya müptela olmuş insanlarımız ve yakınlarına devlet olarak kucak açmak borcumuzdur.”

Şura’nın açılış programı, Oktay ve Koca’nın kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vakıf ve kamu üniversitelerinden katılım sağlayan akademisyenler ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.