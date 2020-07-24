FÜ Tıp Fakültesi epilepsi pili ameliyatında merkez oldu, 50’inci operasyon yapıldı

Elazığ’da pandemi sürecinde "epilepsi pili" ameliyatlarına ara vermeden devam ederek birçok ilden gelen hastalar için hem bir merkez hem de umut olan Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 50’nci operasyon yapıldı.

FÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda 7 ay önce kurulan klinikle epilepsi hastaları için pil takma ameliyatlarına başlandı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ameliyatlarına ara vermeyen hastane, bu süreçte hem Elazığ’dan hem çevre iller başta olmak üzere Ankara, Sakarya, Çankırı, Çorum, Adana ve Gaziantep gibi yaklaşık 32 ilden gelen hastalara da hizmet verdi. Cihazdan, tüm sağlık giderlerine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan masraflar sayesinde hastalar ücret ödemeden sağlığına kavuştu. 50’inci ameliyatın da başarılı bir şekilde yapıldığı hastanede FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Müngen, Çocuk Nöroloji Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Kırk ile Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk basın toplantısı ile bilgi verdi. Ara vermeden ve hastalar sıra beklemeden operasyonlarının yapıldığı ve 1 gün sonra taburcu edilerek eve gönderildiğini belirtilirken, bugün itibariyle 50’nci hasta tedavi edilerek taburcu edildiği aktarıldı.

"Kısa sürede 50 operasyon Türkiye rekoru olarak görülüyor"

FÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ‘Epilepsi Pili Ameliyatı’ uygulaması yönünden dünyada sayılı merkezler arasından olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ, “Havale geçiren ve tıbben epilepsi dediğimiz hastalarda farklı bir tedavi yöntemi veya tedavinin destekleyici bir yöntem olarak ‘Epilepsi Pili Ameliyatı’ uygulaması başlatılmıştı. Bu epilepsi pili ile özellikle pilin sürekli kalıcı olması olası riskleri aza indirmiş olacak. Ekim ayından bugüne kadar yaklaşık 50 vaka ameliyatı gerçekleştirildi. Bu sayı bir Türkiye rekoru olarak görülüyor. Bilgimiz dahilinde bu kısa sürede bu kadar vakaya rastlanan dünyada bir veya iki merkez ya vardır ya da yoktur” dedi.

800 bin civarında epilepsi hastası mevcut

Epilepsi hastalığının toplumda ortalama yüzde 1 sıklığında görülen bir hastalık olduğuna dikkat çeken FÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Müngen, "Çok görülen bir hastalık. Türkiye nüfusunun yaklaşık 800 bin civarında epilepsi hastası mevcut. Epilepsi hastalarının dünya genelinde durumu şudur. Yüzde 70 kadarı ilaç tedavisi ile hallolmaktadır. Bu yüzdeliğin belli önemli bir kısmı belli bir dönem ilaç kullandıktan sonra kalıcı olarak nöbetleri kesilmekte, ilacını bırakmakta ve tamamen düzelmektedir. Fakat yüzde 30’luk grupta durum böyle değil. Bu gruptaki hastalar maalesef ne kadar ilaç tedavisi verirsek verelim, nöbetlerini istediğimiz kadar kontrol altına alamıyoruz. Bun karşı epilepsi pili burada çok daha kullanımı kolay, çok daha büyük hasta grubuna uygulanabilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

"50’inci epilepsi pili ameliyatımızı gerçekleştirdik"

FÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sait Öztürk ise, “Ekim 2019 tarihinde başlamış olduğumuz epilepsi pili ameliyatlarımıza Temmuz 2020, bugün itibariyle 50’nci epilepsi pili ameliyatımızı hastanemizde gerçekleştirdik. Ülkemizde yapılan ameliyatlar ama maalesef çok yaygın yapılan ameliyatlar değil ve bu hastalarda ciddi mağduriyetler görülmektedir. Biz özellikle pandemi sürecinde bu hastaların ve ailelerinin çekmiş olduğu sosyal sıkıntıları göz önünde bulundurarak bu ameliyatlarımızı özenli bir şekilde, hijyen ve maske kurallarına uymak kaydıyla devam ettik” diye bilgi verdi.