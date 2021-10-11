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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
FÜ ile Şiddetle Mücadele Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı
Fırat Üniversitesi ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Sağlık 11.10.2021, 15:56
Fırat Üniversitesi ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Elazığ Fırat Üniversitesi ile Şiddetle Mücadele Vakfı tarafından iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolde, Şiddetle Mücadele Vakfı ve Fırat Üniversitesinin ortaklaşa yapacakları bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini kapsadığı bildirildi. İş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Şiddetle Mücadele Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Ada, ”Her türlü şiddete karşı bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Fırat Üniversitesinin sağlayacağı bilimsel desteğin çok önemlidir. İş birliğimiz hayırlı olsun” dedi.