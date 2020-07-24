Fransız Askı Kimler için Uygundur ?

Fransız Askı ile 20 yaş gençleşmek mümkün mü? 20 yaş gençleşme evet çok iddialı ama Fransız askı ile birkaç sene geriye gitmek mümkün.Sadece yaşlı kişilerde değil gençlerde de yüzde sarkma şikayeti olur. Kilo alıp verme, kötü beslenme gibi durumlar yüzde kollajen ve elastisite kaybına neden olabilir.





Dr. Meltem Ayran,'' İp uygulamaları ile, iplerin vücutta erimesiyle birlikte kaldırma etkisinin yanı sıra sıkılaşma ve yenilenme etkisi de görürüz.İp askılara ile sadece kaldırma etkisi görülmez. İplerin bırakıldığı yerde kollajen stimulasyonu sağlanır. O bölgede aylarca vücutta yenilenme reaksiyonu devam eder. Oluşan etkinin süresi de iplerin cinsine göre 1-4 yıl arası sürer.''dedi.



Cilt yaşlanması sadece yaşın ilerlemesine değil birçok faktöre bağlı olarak hızlanıp yavaşlatılabilir. Beslenmenin ve sağlıklı yaşam tarzının bu konuda çok önem arzettiğini belirten Dr. Ayran, vitamin mineral eksiklikleri, vücutta biriken toksin ve ağır metallerin atılamamasının kişinin yaşlanmasında çok etkili olduğunun altını çizdi.



Dr. Meltem Ayran,''Antiaging uygulamaların, antiaging beslenme ile desteklenmesi ve yaşam tarzının iyileştirilmesi kişide çok farklar yaratır. Bizi sadece yüzümüzdeki kırışıklıklar yaşlı göstermez, cildimizin mat olması, renk farklılıkları, gözaltı morlukları da yaşlı gösterir.''diye belirtti.



Dr. Ayran son olarak şunları ifade etti, ''Kişiye uygun tedavi ancak yüze bütünsel yaklaşımla mümkün olur. İp yöntemlerinin mineral dolgularla, gençlik aşılarıyla desteklenmesi sonuçların kalitesini artırır.''dedi.