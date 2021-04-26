Fransa’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 398 can kaybı

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 398 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 103 bin 256’a yükseldi.

Fransa’da pazar günleri test merkezlerinin kapalı olması nedeni ile Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 952 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 503 bin 996’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 398 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 103 bin 256’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 6 bin 1’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 596 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede toplam 19 milyon 988 bin 827 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 14 milyon 297 bin 308’ine tek doz, 5 milyon 691 bin 519’una ise iki doz aşı yapıldı.

Fransa’da restoranlar mayıs itibarı ile kademeli olarak yeniden açılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, salgının kontrol altına alınma derecesine bağlı olarak ekim ayından bu yana kapalı olan restoranların kademeli bir şekilde ve bölgesel bazda yeniden açılacağını ifade etti. Açılışın aşamalı yapılacağını kaydeden Macron, "3 Mayıs aşaması, mayıs ortası aşaması, sanırım haziran başı aşaması ve ardından haziran ortası aşaması olacak" dedi.