Fransa’da son 24 saatte 9 bin 888 yeni vaka
Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 888 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 652 bin 247’a ulaştı.
Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 888 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 652 bin 247’a ulaştı.
Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 9 bin 888 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 652 bin 247’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 113 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 104 bin 819’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 585’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 818 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 22 milyon 403 bin 378 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 15 milyon 865 bin 844’üne tek doz, 6 milyon 537 bin 534’üne ise iki doz aşı yapıldı.
Fransa’da kısıtlamalar 4 kademeli olarak kaldırılacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 4 kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Macron, kısıtlamaların kaldırılması konusunda ilk adımın 3 Mayıs’ta atılacağını ifade ederek, bu tarihten itibaren vatandaşların evlerinden 10 kilometreden fazla uzaklaşmalarına ve bölgeler arası seyahat yapmalarına izin verileceğini ifade etmişti.Kültürel mekanların 19 Mayıs’ta, kafe ve restoranların açık alanların ise 9 Haziran’da açılacağını ifade eden Macron, sokağa çıkma yasağının ise 30 Haziran’da sona ereceğini duyurmuştu.