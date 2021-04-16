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Fransa’da son 24 saatte 36 bin 442 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 36 bin 442 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 224 bin 321’e ulaştı.

Sağlık 16.04.2021, 21:54
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Fransa’da son 24 saatte 36 bin 442 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 36 bin 442 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 224 bin 321’e ulaştı.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 bin 442 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 224 bin 321’e ulaştığı belirtildi. Son 24 saatte 331 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı da 100 bin 404 oldu. Ülke genelinde 5 bin 914’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 472 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 16 milyon 698 bin 414 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 12 milyon 287 bin 795’ine tek doz, 4 milyon 410 bin 619’una ise iki doz aşı yapıldı.
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