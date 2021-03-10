Fransa’da son 24 saatte 30 bin 303 yeni vaka

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 303 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 963 bin 165’e ulaştı.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 bin 303 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 963 bin 165’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 264 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 89 bin 565’a yükseldiği aktarıldı.