Fransa’da son 24 saatte 23 bin 302 vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 302 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 932 bin 962’e ulaştı.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 302 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 932 bin 862’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 368 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 89 bin 301’a yükseldiği aktarıldı.

Paris’te Covid-19 dışı tedaviler yüzde 40 oranında azaltılacak

Fransa’da Covid-19 vaka sayısı ve özellikle İngiliz mutasyonlu vakaların artması hastanelerdeki baskıyı arttırıyor. Başkent Paris’in de içinde bulunduğu ve 12 milyon kişinin yaşadığı İle-de-France’ın Bölgesel Sağlık Kurumu, başkent Paris’in çevresindeki hastanelere ve özel kliniklere, yoğun bakım yataklarının yetersiz kaldığı zamanlarda tıbbi ve cerrahi faaliyetlerini yüzde 40 oranında azaltmaları talimatını verdi. Kararın nedeninin ise Covid-19 hastalarına ayrılan yoğun bakım yataklarının sayısını artırmak ve sağlık personellerinin Covid-19 ünitelerine transfer edilmesine olanak sağlamak olduğu belirtildi.