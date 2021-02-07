Fransa’da son 24 saatte 19 bin 715 yeni vaka

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 715 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 337 bin 48’e ulaştı.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 715 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 337 bin 48’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 171 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 78 bin 965’e yükseldi.

Ülke genelinde bin 767 yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 63 kişi hastanelerde tedavi görüyor.