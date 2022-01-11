Fransa’da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 368 bin 149 vaka

Fransa’da son 24 saatte 368 bin 149 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 368 bin 149 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Böylece ülkede günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Toplam vaka sayısının ise 12 milyon 573 bin 263’e yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte 341 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 126 bin 59’a ulaştığı aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 969’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 23 bin 371 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, sabah saatlerinde Fransız basınına yaptığı açıklamada, okullarda 50 bin vakanın tespit edildiğini ve bu yüzden ülke genelinde 10 bin sınıfın kapalı olduğunu duyurdu.

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 129 milyon 976 bin 553 doz aşı yapıldı. Üçüncü doz aşı uygulananların sayısı 29 milyon 449 bin 662 olarak açıklandı.