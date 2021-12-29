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Fransa’da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 208 bin 99 vaka

Fransa’da Covid-19 virüs salgınında son 24 saatte 208 bin 99 yeni vakanın tespit edilmesi ile pandeminin başlamasından bu yana rekor günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık 29.12.2021, 22:42
Fransa’da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 208 bin 99 vaka

Fransa’da Covid-19 virüs salgınında son 24 saatte 208 bin 99 yeni vakanın tespit edilmesi ile pandeminin başlamasından bu yana rekor günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa’da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıplarındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 208 bin 99 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayı salgının başlamasından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısının 9 milyon 534 bin 357’e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 184 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 123 bin 372’e yükseldi. Ülke genelinde 3 bin 469’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 856 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Bakan Veran: "1 milyon enfekte Fransız bulunuyor"

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, bugün Meclis’te yaptığı konuşmada, Omicron ve Delta’yı düşman olarak tanımlayarak 5’inci dalganın "dev bir dalga" olduğunu söyledi. Bakan Veran "Bu, her saniyenin 2 Fransız vatandaşına pozitif teşhis konduğu anlamına geliyor. Böyle bir durum hiç yaşamadık. Tahmin edersem kesinlikle 1 milyon enfekte Fransız bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bakan Veran, Fransa’daki hastanelerin durumunun "endişe verici" olduğunu söyledi.

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