Fransa’da Nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Fransa’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 47 bin yeni vaka tespit edilmesiyle Nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısında endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, Ulusal Meclis’te düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, ülke genelinde son 24 saatte saatte 47 bin yeni korona virüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Salgındaki durumun daha da kötüye gittiğini belirten Veran, ülke genelinde bin 700 hastanın da yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetti. Omicron mutasyonuna dair uyarıda bulunan Bakan Veran, "Önümüzdeki saatlerde başka vakalar tespit edilebilir, Fransızları açıkça bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Kurumuna göre ülkede son 24 saatte tespit edilen 47 bin vakayla Nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Reunion Adası’nda ilk Omicron vakası

Sağlık Bakanı Veran, Fransa’nın denizaşırı topraklarından olan Reunion Adası’nda bugün korona virüsün yeni mutasyonu Omicron’la enfekte olan ilk vakanın tespit edildiğini de belirtti.