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Fransa’da kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri geldi

Fransa’da Covid-19’la mücadele kapsamında yarından itibaren halka açık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Sağlık 25.11.2021, 17:08
Fransa’da kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri geldi

Fransa’da Covid-19’la mücadele kapsamında yarından itibaren halka açık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Avrupa ülkelerinde korona virüs salgınında günlük vaka sayılarının endişe verici artışı nedeniyle hükümet tedbirlerini yeniden arttırıyor. Fransa’da Sağlık Bakanı Olivier Veran, hükümetin Covid-19’a karşı mücadelede aldığı yeni tedbirleri açıkladı. Bakan Veran, hükümetin sosyal mesafe kurallarını güçlendirmek, aşılama kampanyasını hızlandırmak ve sağlık kartını güçlendirmek istediğini ifade etti.

Hatırlatma dozu, 18 yaşa kadar indirildi

Bakan Veran, "hatırlatma dozu" olarak adlandırılan korona virüs aşısının 3. dozunu, önceki dozdan 5 ay sonra olmak kaydıyla 18 yaş ve üzerindeki herkesin cumartesi gününden itibaren yaptırabileceğini duyurdu. Veran "Bilim insanları, hatırlatma dozunun tüm yetişkinler için yararlı olduğuna inanıyor. Bu hatırlatma, 6 aya değil, 5 ay arayla olmalıdır. Bu nedenle hatırlatma dozunun ikinci dozun üzerinden 5 ay geçmesi şartıyla 18 yaş üstü tüm yetişkinlere açık olacağını duyuruyorum. Bu 25 milyon insanı ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık kartları, 3. doz yaptırılmadıysa 15 Ocak’tan itibaren geçersiz sayılacak

Veran, 15 Ocak’tan itibaren 18 yaş üzerindeki herkes için 3. dozun, sağlık kartının geçerliliği için zorunlu hale getirileceğini aktardı. Veran "15 Ocak’tan itibaren 18 ile 65 yaş arasındaki sağlık kartı artık aktif olmayacak. İlgili kişilerin 3. dozlarını vurulmaları için 2 ayı var" dedi.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu geri geldi

Salgındaki verilerden endişe duyduğunu ifade eden Veran, Fransa’nın 5. Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ve bu dalganın 4. dalgadan daha uzun ve şiddetli olacağını vurguladı. Veran, yarından itibaren sinema, tiyatro ve müze gibi sağlık kartının zorunlu olduğu tüm kapalı mekanlarda maske kullanımının zorunlu olacağını duyurdu.

Günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde

Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren sağlık kartında, aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğine dair bilgiler yer alıyor. Covid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminer, fuara girişin yanı sıra uzun mesafeli toplu taşımada, hastane ve huzurevlerine giriş için zorunlu kılınmıştı. Ülkede bugüne kadar 7 milyon 483 bin 282 korona virüs vakası tespit edilirken, 118 bin 734 kişi virüse yenik düştü. Ülkede son 3 günde tespit edilen günlük vaka sayısı 30 binin üzerindeydi.

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