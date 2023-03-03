Fransa’da bulamadığı şifayı kök hücre tedavisiyle Diyarbakır’da buldu

Fransa’da ikamet eden 50 yaşındaki S.Ç, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi DÜ Tıp Fakültesinde uygulanan kök hücre tedavisiyle şifa buldu.

Fransa’da ikamet eden S.Ç. 1 yıl önce bel fıtığının başlamasıyla birlikte ameliyat oldu, ancak sorunundan kurtulamadı. S.Ç.’nin ameliyattan 2 ay sonra durumunun giderek ağırlaşması üzerine komşusunun tavsiyesiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşabilme ihtimalinin olabileceğini öğrendi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haktan Karaman ile sosyal medya üzerinden görüşen S,Ç, şikayetlerini aktardığı Karaman’ın, hastalığının kök hücre tedavisiyle giderilebileceğini iletmesi üzerine Fransa’dan Diyarbakır’a geldi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine S.Ç.’nin ameliyat süreci hakkında bilgilendirme yapan Karaman, hastaların tedavi uygulandığı gün taburcu edilmesini sağladıklarını söyledi. Karaman, “Hastamız Fransa’da ikamet ediyor. Tedavi amaçlı olarak bizi sosyal medyadan takip edip, komşusuna uyguladığımız işlemin neticesini görerek geldi hastanemize. Hastamız, uzun yıllardır bel fıtığı yaşayan biridir. Fakat bundan 1 yıl kadar önce durumunun kötü olması nedeniyle kendisine Fransa’da bel fıtığı ameliyatı yapılmış. Ameliyattan hemen sonra düzenlenmiş ve toparlanmış. Ancak 2 ay sonrasında hastamızın yeniden şikayetleri başlamış ve hayat konforu olumsuz etkilenmiş. Fransa’da platin takılması için büyük bir ameliyat önerilmiş. Hastamız da bize başvurduktan sonra değerlendirdiğimizde, hastaya kök hücre tedavisi önerdik. Çünkü hastanın fıtıklaşan bölgesinde bir yırtık tespit ettik. Bu yırtık, günümüzde kök hücre tedavisiyle artık tedavi edilebilir hale gelmiş durumdadır. Biz de hastamızın bu şikayetine yönelik olarak bu tedaviyi uygulayacağız” dedi.

Kök tedavisinin görüntüleme eşliğinde yapılması gerektiğine dikkat çeken Karaman, şunları kaydetti:

“Kök hücre tedavisi, körlemesine yapılan bir tedavi değildir. Mutlaka görüntüleme eşliğinde yapılıyor. Hastamıza tedavi uygularken floroskop cihazını kullanmaktayız. Uygulama anına geldiğimiz zaman hastanın ilgili bölgesinin tam olarak görüntüsünü görmekteyiz. Burada birebir koordineli bir şekilde özel iğne şeklinde olan elektrodumuz var. Onunla beraber ekrandan göre göre ilerletiyoruz. Daha sonra doğrulamak için yerimizi boya veriyoruz. Dağılımı gördükten sonra hastamıza kök hücreyi verip işlemimizi tamamlamış oluyoruz.”

Ameliyat sürecinin 2 etaptan oluştuğunu ifade eden Karaman, “Ameliyat süreci 2 etaptan oluşmaktadır. Birinci evre, hastanın göbek kısmında bulunan, içinde kök hücrelerinin zengin olduğu yağ alma işlemidir. Bu işlem yaklaşık 20 dakika kadar sürmektedir. Daha sonra hastamızı dinlenme odasına alıp, yaklaşık 1 saat kadar beklerken biz o sırada cihazlarımızla yağ dokusu içerisinde bulunan kök hücreleri ayıklayıp hareketlendiriyoruz. Daha sonra hastamızın şikayeti hangi bölgedeyse işlemi oraya uyguluyoruz. Ameliyat süreci yaklaşık 2 buçuk saatlik bir işlem oluyor” diye konuştu.