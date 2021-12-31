Fransa’da 2021’in son gününde vaka rekoru

Fransa’da yılın son gününde korona virüs salgınında 232 bin 200 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 232 bin 200 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 9 milyon 972 bin 800’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Son 24 saatte 189 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 123 bin 741’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 543’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 715 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yıl mesajında önümüzdeki haftaların zor olacağı konusunda uyarıda bulunarak, "2022 belki de salgının bittiği yıl olacak. Aşılama en büyük varlığımızdır" dedi.