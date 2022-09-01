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Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda gıda zehirlenmesi
Eskişehir’in İnönü ilçesindeki Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda yaşanan gıda zehirlenmesi olayında rahatsızlanan işçiler, Eskişehir ve Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Sağlık 01.09.2022, 14:47
Eskişehir’in İnönü ilçesindeki Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda yaşanan gıda zehirlenmesi olayında rahatsızlanan işçiler, Eskişehir ve Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Fabrikanın akşam yemeği sonrası bulantı, kusma, ishal ve karın krampları şikâyetleri başlayan işçiler durumu hemen 112’ye bildirdiler. Fabrikaya çok sayıda ambulans ve servislerle yaklaşık 60 işçiden 17’si Bilecik’in Bozüyük Devlet Hastanesi’ne, 53’ü ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastahanesi’ne kaldırıldı.
İşçilerin büyük bölümü serum tedavisinin ardından taburcu edilirken, konuyla ilgili inceleme başlatan Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünün dün akşam yenen işçi yemeklerinden numuneler aldığı belirtildi.
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