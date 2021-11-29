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Fizik tedavide termal suya rağbet artıyor

Bursa’nın şifalı suları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon kabuk değiştiriyor. Bilinen en eski fizik tedavi yöntemlerinden biri olan Termal suyla rehabilitasyon modern tesislerin açılması ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere doktorların önerileriyle yeniden popüler hale geldi.

Sağlık 29.11.2021, 11:05
Fizik tedavide termal suya rağbet artıyor

Bursa’nın şifalı suları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon kabuk değiştiriyor. Bilinen en eski fizik tedavi yöntemlerinden biri olan Termal suyla rehabilitasyon modern tesislerin açılması ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere doktorların önerileriyle yeniden popüler hale geldi.

Stresin en önemli belirtilerinden biri olan kas ağrıları, kırıklar ve eklem rahatsızlıklarının iyileşme sürecinde hayati öneme sahip olan fizik tedavide ilaç dışı yöntemler hastalara doğal rahatlamayı sunduğu için öne çıkıyor.

İlaç dışı yöntemlerin en çok tercih edilenlerinden biri olan termal sularla birlikte yürütülen fizik tedavi sonucunda ağrılarına kalıcı çözümler bulan birçok hasta, genel vücut sağlığını korumak için termal suyla tedaviden faydalanıyor.

Fizik tedaviyi destekleyici nitelikte olan ve kalıcı sonuçlardan korunmak bakımından oldukça önemli olan termal suyla tedavi vücut direncinin artmasını ve ağrının neden olduğu acının azaltılmasını da sağlıyor.

Türkiye’nin en önemli fizik tedavi hastane zincirlerinden biri olan Romatem Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi Bursa Başhekimi Uzm.Dr.Nurten Küçükçakır, termal suyla fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin önemine vurgu yaptı.

Küçükçakır, "Kaplıcalar fiziksel özellikleri bakımından çok sıcak, sıcak ve soğuk sular olarak sınıflandırılır. Kimyasal özellikleri bakımından ise bikarbonatlı, sülfatlı, tuzlu, kükürtlü, karbon dioksitli, demirli, arsenikli, iyotlu, karışık ve radyoaktif madensuları vardır. Hem fiziksel hem kimyasal içerikleri göz önüne alınarak farklı hastalık grupları üzerinde tedavi edici özellikleri olup, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kontrolünde kişiye özel hazırlanan programlar ile fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine ek olarak veya tek başına Kas-İskelet sistemi hastalıklarında büyük yararlar sağlayabilir" dedi.

Küçükçakır "Termal sularla birlikte yürütülen fizik tedavilerinde; Kireçlenmeler, ltihabi romatizmalar, Fibromiyalji yani yumuşak doku romatizmaları, Mekanik bel ve boyun sorunları, Bel, sırt, boyun fıtıkları, Omurga eğrilikleri (kifoz, skolyoz), Çalışma şart ve ortamına bağlı ağrılı tablolar, Ortapedik problemler; kırık sekelleri, ameliyat komplikasyonları, Diz, kalça, omuz protez sonrası rehabilitasyonu, Spor yaralanmaları, Kas hastalıkları, Nörolojik hasarlanmalara bağlı problemler de doktor kontrollü uygulamalarda etkin sonuçlar alıyoruz" Dedi.

Romatem Wellness Merkezi’nde yer alan hidroterapi merkezi, kaplıcalar ve termal havuzlarda uzman doktorlar eşliğinde şifalı suların faydalarından yararlanmak mümkün. Pek çok otelde termal su hizmeti sunulmasına rağmen bunun bir tedavi süreci olmasının ancak uzmanların da sürece dahil olmasıyla sağlanabiliyor. Romatem’in Bursa’daki hastanesinde bilinen diğer fizik tedavi yöntemlerinin dışında termal suyla rehabilitasyon da konusunda uzman isimlerin eşliğinde yürütülüyor.

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