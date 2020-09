Fizik tedavide en büyük ilaç hastaya dokunmak ve egzersizdir

Bel - boyun fıtıkları, romatizmal rahatsızlıklar, fibromiyalji, inme, skolyoz, kemik erimesi, kireçlenme gibi birçok sağlık sorununun çözümünde son yıllarda önemi daha da çok fark edilen fizik tedavi büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve ağrısız bir yaşam sürmenin en doğru yolu dengeli ve doğru bir şekilde yapılan egzersizlerden yani hareketten geçmektedir. Bir fizik tedavi doktorunun en büyük ilacı hastasına DOKUNMAK ve HAREKET olduğunun altını çizen Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Levent Tekin, “ Maalesef günümüzde sıklıkla hastaya hiç dokunmadan, hastanın sadece radyolojik görüntülerine (Emar, MR) veya diğer laboratuvar tetkiklerine bakılarak tanı konulduğunu ve tedavi düzenlendiğine şahit oluyoruz. Ancak doğru bir tanı için hatta tedavinin de başlangıcı için hastaya dokunmak (muayene etmek) mutlak gereklidir. Tedavi sürecinin daha sağlıklı olması ve elde edilen iyileşmenin kalıcı olması için de uygun egzersizleri yapmak çok çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Fizik tedaviyi duymayan yoktur ancak bunun ne olduğunu veya size nasıl yardımcı olabileceğini gerçekten biliyor musunuz? Her yaşta veya hayatın evresinde karşımıza çıkabilen bu tedavi şekli kişilerin çeşitli durumlardan sonra oluşan hareket ve fonksiyon kaybının iyileştirilmesinde, ağrıların giderilmesinde ve olası rahatsızlıkların önlenmesinde fizik tedavi büyük bir rol oynamaktadır.

Hastaların fizik tedaviyi eğitici bulduğuna dikkat çeken Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Levent Tekin, “Hastalar haklı olarak doktorlarına güvenmek ve ilgi isterler. Bu güvenin kazanılmasında hastayı dinlemenin, tetkiklerini incelemenin yanı sıra hastayı detaylı bir şekilde muayene etmenin de rolü çok büyüktür. Hastanın güveni olduktan sonra hem hekim hem de hasta açısından her şey daha kolay olmaktadır. Çoğu hasta tedaviye başlayana kadar doğru hareket ettiğini düşünüyor. Tedavi sürecinde hastalar vücudu hakkında bilgi sahibi olurken doğru bildiği yanlışları da öğrenmektedirler. Ameliyat veya travmalar sonrasında farklı branşlardan hekimler vücudun toparlaması için hastalarına istirahati önermesine rağmen, bizler bir an önce harekete (egzersize) başlamanın ne kadar önemli olduğuna her gün şahit olmaktayız. Hastayı hareket ettirmeden, istirahat (hareketsizlik) tavsiye ederek bir takım tıbbi cihazlardan fayda beklemek çok yanlış. Bu nedenle en büyük ilacımız hastamıza dokunmak ve egzersizdir ” dedi.