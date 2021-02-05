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FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON NEDİR ? HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Ahmet İnanir konu hakkinda onemli bilgiler verdi.

Sağlık 05.02.2021, 13:17 05.02.2021, 13:19
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FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON NEDİR ? HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Günümüzde pek çok kişi ‘ Fizik  Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları’nın  çalışma alanlarını tam olarak bilmemektedir.

 Fizik tedavi ve rehabilitasyon nedir ?

Omurga  sağlığı, sinir lezyonları ve sıkışmaları, eklem hastalıkları, inme(felç), Osteoporoz , Serebral palsi, kırık rehabilitasyonu, kalp ve solunum sistemi rehabilitasyonu, kaplıca tedavileri  başta olmak üzere bir çok hastalığın tedavi ve rehabilitasyonunu içine alan bir teşhis ve tedavi alanıdır. Fizik tedavi, fiziksel ajanları ve manuel tekniklerin kas iskelet sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılması anlamına gelir.

Fizik Tedavi Uzman Doktoru, Fizyoterapist ve Fizyoterapi teknikeri nedir?

Hastalarımızdan Fizik Tedavi Uzman Doktoru ile Fizyoterapist ve fizyoterapi teknikerleri  konusunda kavram karmaşası yaşadıklarına dair pek çok soru almaktayız.Fizik tedavi, Fizik Tedavi Uzman Doktorlarınca teşhis konulduktan sonra planlanmaktadır. Tedavinin aletli kısımları tedavi planına tabi olarak klinikte yardımcı personel olarak çalışan fizyoterapistler  veya fizyoterapi teknikerleri tarafından icra edilmektedir. Fizyoterapistler arasında adının baş kısmında Dr. yazanlar ise fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora yapmış olan arkadaşlarımız olup Doktor(Tıp Fakültesi Mezunu) değillerdir. Hemşire olarak görev yapan arkadaşlarımızın da  Dr. veya Profesör olanları vardır. Manuel Terapi gerekli ise Fizik Tedavi Uzman hekimi tarafından uygulanabilir veya Uzman hekim kontrolü altında fizyoterapistler tarafından uygulanabilir. Fizyoterapistlerimizin hastalık tanısı koyma veya hastalığın tedavisine karar verme eğitim ve yetkisi zaten yoktur. Fizyoterapistlerimiz ve fizyoterapi teknikerlerimiz doktor değildir. Doktorun teşhis koymasından sonra doktor kontrolünde tedavi aletlerini kullanmakta olan yardımcı personel konumunda arkadaşlarımızdır. Şayet doktorun vakti müsait ise doktorlarda bu aletleri kullanabilme yetki ve becerisine sahiptirler. Manuel Terapi ise hem Fizik Tedavi Uzman Doktorları hem de Fizyoterapistlerimiz (Uzman Doktorun bilgisi dahilinde)  tarafından uygulanmaktadır. Doktor ve hemşirelere hastaya girişimsel tedavi uygulama yetkisi verilmiş olup Fizyoterapistlerin böyle bir yetkisi yoktur. Kısacası tedavi bir ekip işi olup hepimizin ayrı ayrı yetki ve görevleri vardır.

Hangi çalışma alanlarını içerir ?

Omurga  sağlığı ile ilgili olarak (bel fıtığı, kanal daralması, bel kayması, skolyoz, omurilik lezyonlarının tedavisi), sinir lezyonları ve sıkışmaları, eklem hastalıkları (eklem romatizmaları, eklem kireçlenmeleri, menisküs yırtık ve dejenerasyonları, bağ lezyonları), inme(felç), Osteoporoz , Serebral palsi, kırık rehabilitasyonu, kalp ve solunum sistemi rehabilitasyonu, kaplıca tedavileri, Pediyatrik ve Geriatrik rehabilitasyon olmak üzere bir çok tedavi alanı söz konusudur.

Tedavi de ise; Alet ile yapılan tedaviler, Manuel Terapi türleri, Girişimsel uygulamalar, Proloterapi, Nöralterapi, Enjeksiyon tedavileri, Kuru İğneleme, Kinezyobantlama, Kupa(Hacamat)tedavileri, Apiterapi, Sülük, Ozon tedavisi, egzersiz düzenleme gibi birçok tedavi kullanılabilmektedir.

Manuel Terapi, Fizik Tedavi konularından biri midir?

Manuel terapi Fizik Tedavi uygulamalarından biri olup hem Fizik Tedavi Uzman Doktorları hem de Uzman Doktorun tedavi planına dahil etmesi ile Fizyoterapistlerimiz (Uzman Doktorun bilgisi dahilinde)  tarafından uygulanabilmektedir.

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