banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Fizik Tedavi Uzmanı Güçlü: "Aşağı bakarak kullanılan cep telefonu ve tablet, boyuna 20 kg yük bindirir"

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Yener Güçlü, aşağıya bakacak pozisyonda uzun süre tablet ve cep telefonu kullanmanın boyun ağrısına neden olabileceğini belirterek, "Normalde karşıya bakarken boyun bölgesine yüklenen yük 6 kilogramken, tam eğilme pozisyonunda boyuna binen yük 20 kilogramın üzerine çıkıyor. Buda o bölgedeki kasların, yumuşak dokuların, eklemlerin kemiklerin taşıdığı yükü arttırdığı için zedelenme oranını arttırıyor" dedi.

Sağlık 28.12.2021, 15:39
Fizik Tedavi Uzmanı Güçlü: "Aşağı bakarak kullanılan cep telefonu ve tablet, boyuna 20 kg yük bindirir"

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Yener Güçlü, aşağıya bakacak pozisyonda uzun süre tablet ve cep telefonu kullanmanın boyun ağrısına neden olabileceğini belirterek, "Normalde karşıya bakarken boyun bölgesine yüklenen yük 6 kilogramken, tam eğilme pozisyonunda boyuna binen yük 20 kilogramın üzerine çıkıyor. Buda o bölgedeki kasların, yumuşak dokuların, eklemlerin kemiklerin taşıdığı yükü arttırdığı için zedelenme oranını arttırıyor" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Yener Güçlü, son dönemde baş boyun ağrısı şikayetleriyle gelen hasta sayısının arttığını söyledi.

Pandeminin bu sayının artmasında önemli rol oynadığına değinen Güçlü, “Boyun ağrısı herkesin hayatı boyunca bir kez başına gelebilecek bir şikayettir. Genç erişkinler de mutlaka bir boyun atağı geçirirler. Boyun ağrısında eğer hasta kas gevşetici, ağrı kesici, istirahat ve sıcak uygulamayla rahatlıyorsa bu kısa süreli boyun ağrısıdır. Ama bu ağrılar sık tekrar etmeye başladıysa, 3 aydan uzun süreli kronik bir boyun ağrısı varsa nedeni araştırılmalıdır” diye konuştu.

"Pandemiyle boyun ağrısında ciddi yaş düşüşü oldu"

Karşılarına en sık çıkan boyun ağrısı sebebinin kas ve yumuşak doku zedelenmeleri olduğunun altını çizen Güçlü, “Pandemi nedeniyle evden çalışma, uzaktan eğitimle bilgisayar ve tablet kullanımının ardından ağrı şikayetleri arttı. Kişilerde duruş bozuklukları oluştu, egzersiz azlığı nedeniyle kas bölgesi zayıfladı. Baş boyun ağrısı şikayetlerinde de ciddi yaş düşüşü oldu. Daha önce kireçlenme ve boyun fıtıklarını daha ileri yaşlarda görüyorduk, artık daha genç çocuk grubunda da şikayetlere sebep olmaya başladı” dedi.

"Yanlış pozisyonda teknolojik cihaz kullanma"

Teknolojik cihazların hayata daha fazla girmesi yanında bu cihazları yanlış pozisyonlarda kullanımın baş boyun ağrılarının artmasına neden olduğunu ifade eden Güçlü, “Boynu eğerek, aşağı bakar şekilde telefon tablet kullanmak boyun ağrısı şikayetlerinin artmasına neden oldu. Pandemiden önce ekran başında geçirdiğimiz zaman azken, gelip geçici boyun ağrıları mevcutken, şimdi daha kronik ağrılar, duruş bozukluklarıyla birlikte, şikayetler artı hem de süresi uzadı. Sürekli masa başındaysak, sandalye boyunu masa düzenini uygun hale getirmeliyiz. Öne çok fazla eğilmeyecek, çok yukarı başımızı kaldırmayacak şekilde, karşıya dik bakacak şekilde ayarlamalıyız. Uzun süreli tablet yada telefon kullanımı gerekiyorsa bunda da başımızı cihaza doğru eğerek değil, cihazı göz hizamıza getirerek kullanmak önemli. Bu durumda boynumuza ve o bölgedeki yapılara binen yük daha az oluyor. Normalde karşıya bakarken boyun bölgesine yüklenen yük 6 kilogramken, tam eğilme pozisyonunda boyna binen yük 20 kilogramın üzerine çıkıyor. Bu da o bölgedeki kasların, yumuşak dokuların, eklemlerin kemiklerin taşıdığı yükü arttırdığı için zedelenme oranını arttırıyor” diye konuştu.

"İki tür boyun ağrısı"

Boyun ağrılarının akut yada kronik olarak değerlendirilebileceğini dile getiren Güçlü, “Akut ağrılar, 4 haftadan daha kısa süreli, basit yöntemlerle sıcak su, kas gevşetici, istirahatle rahatlayan ağrılardır. Ama akut ağrılar çok sık tekrarlarsa, boyun ağrısı 3 aydan uzun süreli varsa, geceleri ağrıma, sabah oluşan ağrı, boyun ağrısı baş ağrısına neden oluyorsa, ellerde uyuşmaya neden oluyorsa, altta yatan bir fıtık romatizmal bir hastalık olabilir. Bir hekim kontrolüne gidilmelidir” dedi.

"Risk grupları"

Güçlü, boyun ağrısının masa başı çalışan kişilerde yoğun görülmekle birlikte el sanatı ile uğraşan, ağır yük taşıyan, sıcak soğuk değişimine çok fazla maruz kalan kişilerde yoğun olarak görülebileceğini belirtti.

"Çift yastık kullanmayın"

Boyun ağrısını önlemek için teknolojik alet kullanımını sınırlandırmanın yanında düzgün yastık ve yatak kullanımının önemli olduğunun altını çizen Güçlü, “Yastık tercihinde çok yumuşak yastıklar kullanılmamalı, çift ve yüksek yastık kullanarak uyumak yanlıştır. Yüzüstü uyuma pozisyonları, uykusuzluk, stres boyun ağrısını arttırır” dedi.

"Tedaviler"

Güçlü, boyun ağrısı şikayetiyle gelen hastayı iyi şekilde dinlediklerini, ağrının sebebini bulup buna göre tedavi uyguladıklarını, uzun süreli boyun ağrılarında ise fizik tedavi, kuru iğne, tetik nokta, akupunktur gibi uygulamaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8