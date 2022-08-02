Fiyatı altınla yarışıyor adeta şifa deposu

Sivas’ta fiyatı adeta altınla yarışan kenger sakızı birçok hastalığa da iyi geliyor.

Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızı özellikleri ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı bulan kenger sakızı bu yıl itibariyle kilogram fiyatı bin lira oldu. Kenger sakızı, birçok özelliğiyle de şifa dağıtıyor. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor. Kenger sakızının diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurt gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.

"Az üretiliyor, fiyatı daha da çıkabilir"

Kenger sakızı satışı yapan ve kenger sakızının yüz felçlerine iyi geldiğini belirten İbrahim Güler, “Kenger sakızının en çok tecrübe edilmiş faydalarından birisi, diş yapısını ve çene yapısını çok güçlendirmesi. Ağızda oluşan bakterilerin yok edilmesinde çok faydası var. Son zamanlarda rüzgârda kalmadan dolayı yüz felçleri geçiriliyor. Kenger sakızının yüz felcinin tedavisinde çok faydası var. Sakızı genelde ticari olarak Malatya’mızın Darende ilçesinde ve köylerinde üretiliyor. Darende ilçesinin merkeze bağlı köylerinde daha çok var. Tunceli ve Elâzığ, ilçelerinden de çıktığı söyleniyor ancak en çok Malatya da üretimi yapılıyor. Fiyatı, bin Türk lirası civarlarında başladı ama daha da çıkacağı söyleniyor çünkü az üretiliyor” dedi.

Yurt dışına da gönderiliyor

Güler, kenger sakızını yurt dışına da gönderdiklerini ifade ederek, “Gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte taleplerimiz çok güzel ilerliyor. Yurt dışına da gönderdiğimiz oluyor. Muhafaza olarak dondurucu da bekletilebiliyor. Dondurucu da bekletilen sakız istenilen zamanda kullanılıyor. Yüzde 20 yüzde 30 arasında fiyat artışı var. Geçen yıl 700, 800 lira arasındaydı talebin duruma göre üretiliyor ama giderek azalıyor üretim. İşçi ücreti olarak fazla masraflı olduğu için üretimde sıkıntı oluyor. Ağustos’un ortasından sonra fiyatların biraz daha yükseleceğine inanıyorum çünkü az üretiliyor” şeklinde konuştu

“Kendiliğinden yetişiyor”

Diyetisyen Eda Ünal, kenger otunun kendiliğinden yetiştiğini belirterek , “Kenger otu, kenger sakızı, sakız otu, çadır dikeni ve konak sakızı gibi birçok ismi bulunuyor. Özellikle iç Anadolu ve doğu Anadolu bölgelerinde bulunan bir yabani ot, dağlık alanlar da kayalık alanlarda genellikle yüksek bölgelerde bulunan bir bitki. Kendiliğinden yetişiyor. Genellikle dikenli, tüylü ve mor bir yapıda oluyor. Biz bunun yapraklarını, kökünü ve meyvesini sıklıkla beslenmede yararlanıyoruz. Özellikle yaprak ve saplarını haşlayarak yemek ve çorbalarda kullanabiliyoruz. Sadece soymamız bizim için çok önemli çünkü dış kısmı dikenli olduğu için tüketilmiyor. Bunun yanında kök kısmında bulunan sütü sakız imalatında kullanılıyor. Sivas ve çevresinde bu sakız hali tüketiliyor ama çevre illerde meyvelerinden taş dibekte dövüldükten sonra kahve yapılıyor. Sakız hali normalde çiğnenebildiği gibi sütlü tatlılarda kendine has tadı ve kokusunda dolayı tercih edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Antioksidan seviyesi oldukça yüksek”

Ünal, kenger bitkisinin antioksidan seviyesinin yüksek olduğuna değinerek, “ Kenger sakızının birçok yararı var özellikle antioksidan seviyesi oldukça yüksek, yapılan çalışmalarda bu antioksidan seviyesinin yüksekliği içerdiği fenolik bileşikten kaynaklı olduğu görülmüş. Hastalıklarda, kalp damar rahatsızlıklarında bunun yanında karaciğer koruyucu özelliğiyle sıklıkla karşılaşılmış. Hipertansiyon hastalarında iyileştirici özelliği bulunmuş. Bunun yanında sindirim sistemi, mide rahatsızlıkları, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemlerde oldukça etkili olan yabani bir ottur. Bunun yanında diyabete karşı etkili ve anti infilomatik özelliğe sahip, migren hastalığı olan kişilerde baş ağrısının iyileştirilmesinde etkili olan bir ot” diye konuştu.