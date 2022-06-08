Finlandiya Başbakanı Marin Covid-19’a yakalandı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Covid-19’a yakalandığını duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dün gece saatlerinde ateşinin yükselmesiyle evinde Covid-19 testi yaptığı belirten Marin, “Semptomlar hafif ve iyi hissediyorum” dedi. Seyahatleri nedeniyle evde sık sık test yaptığını da ifade eden Marin, “Bu hafta başında yaptığım test negatifti” açıklamasında bulundu.