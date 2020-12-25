Finans Çalışanları da ne zaman aşı olacaklarını merak ediyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson hafta içerisinde yaptığı açıklamada İngiltere’nin dünya çapında Pfizer Biontech’in aşısını ilk onaylayan ülke olmasının ardından 500 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptığını açıkladı.

İngiltere aşı programına başladı, ancak Pfizer aşısı sınırlı olduğundan ve çoğu insan aşı olmak için uzun bir bekleyişle karşı karşıya.

İngiltere etkili olması için 21 gün arayla iki doz alınması gereken Pfizer aşısının 800 bin dozunu topu olarak satın aldı.

Moderna’nın aşısının ABD'deki onay süreci tamamlanırken ve Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığında üretilen aşı ise yıl sonuna kadar onaylanma sürecini tamamlayabilir. Aşının raporları İngiltere makamları tarafından gözden geçiriliyor.

The Telegraph'ın haberine göre, İngiltere'de aşı programının ölçeğini artırmak için ocak ayının ilk haftasından itibaren futbol stadyumları ve diğer büyük ölçekli etkinlik alanları açılabilir.

Aşı yaş grubuna göre, en yaşlı bireylerden başlayıp daha gençlere doğru ilerliyor. Ön cephede yer alan sağlık çalışanları, bakım evi personelleri ve Kovid-19’a karşı savunmasız koşullar altında olanlar daha erken aşı yaptırabiliyorlar.

Finans çalışanları ve CEO’lar ne zaman aşı yaptıracak?

İşveren temsilcisi Robert Half tarafından yapılan araştırmaya göre, FTSE 100 Endeksinde ortalama CEO yaşı 55.

The Times’ın haftalık yapılan aşılanma oranlarına dayandırarak yaptığı aşı hesaplamalarına göre Londra’da yaşayan 55 yaşındaki bireylerin aşılanması nisan ayını bulabilir.

Ortalama finans çalışanlarınınsa aşı olmak için biraz daha beklemeleri gerekiyor. 2011 İngiltere nüfus sayımı verilerine göre Londra’daki çalışan nüfus görece daha genç. Londra’daki çalışmakta olan personelin %61 kadarı 22 ila 39 yaş aralığındayken İngiltere’nin diğer bölgelerinde çalışanlarınsa %40’ı bu yaş aralığında.

Finans şehrindeki yaş ortalaması 30 ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan çalışanların aşı olması The Times’ın hesaplamalarına göre temmuz ayında gerçekleşecek.

Aşının piyasaya sürülmesi, İngiltere'yi kasıp kavuran ve 50'den fazla ülkenin İngiltere'den uçuşları askıya almalarına yol açan yeni mutasyona uğramış virüsle karmaşık hale gelebilir.

Türk bilim insanından mutant virüse 6 haftada çözüm

22 Aralık tarihinde Bointech CEO’su Uğur Şahin yaptığı açıklamada Pfizer Biontech aşısının mutasyona uğrayan virüse karşı da koruma sağlayacağını açıkladı.

Şahin, “Şu anda aşımızın bu yeni türeve karşı koruma sağlayabileceğini bilmiyoruz. Ancak bilimsel olarak bu aşının bağışıklık tepkisinin yeni virüs türevleri ile de başa çıkabiliyor olması son derece büyük olasılık” demişti

Şahin gerekirse Pfizer ve Biontech’in altı hafta içerisinde Kovid-19’un mutasyon uğramış versiyonunu yenebilmek için yeni bir aşı üretebileceğini açıkladı.

Türk bilim insanı açıklamasında, “mRNA teknolojisinin güzel olan kısmı, doğrudan bu yeni mutasyonu tamamen taklit eden bir aşı tasarlamaya başlayabilmek ve altı hafta içerisinde yeni bir aşı üretebilmektir” ifadelerine yer verdi.