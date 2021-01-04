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Filyasyon ekiplerini, yaban hayvanları bile durduramadı

Yaban ve sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan filyasyon ekipleri, köylerde kendilerini bekleyenlere kar, yağmur, çamur demeden kilometrelerce yol yürüyerek hastalarına ulaştı. Covid-19 pandemisine yakalanan hastaları, her türlü şartlara rağmen evlerinde ziyaret ederek tedavi eden filyasyon ekiplerinin çalışması, vaka sayılarının da Kastamonu’da yüzde 70 düşmesine sebep oldu.

Sağlık 04.01.2021, 10:13
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Filyasyon ekiplerini, yaban hayvanları bile durduramadı

Yaban ve sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan filyasyon ekipleri, köylerde kendilerini bekleyenlere kar, yağmur, çamur demeden kilometrelerce yol yürüyerek hastalarına ulaştı. Covid-19 pandemisine yakalanan hastaları, her türlü şartlara rağmen evlerinde ziyaret ederek tedavi eden filyasyon ekiplerinin çalışması, vaka sayılarının da Kastamonu’da yüzde 70 düşmesine sebep oldu.

Kastamonu’da Covid-19 ile temaslı olabilecek kişilere ulaşan filyasyon ekipleri, salgının önüne geçilmesi için mesailerine gece gündüz, yağmur çamur, kar kış demeden devam ediyor. Kastamonu Valiliğince korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan filyasyon ekipleri, sahada vak’aları ve hastalıklı kişinin temasta bulunduğu kişileri tek tek tespit edip, salgının önüne geçilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, verilen bilgiler doğrultusunda koruyucu kıyafetlerini giyip belirlenen adreslere giderek korona virüsle mücadele veriyor. Filyasyon ekipleri, her türlü zorlu şartlara rağmen virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit ederek, virüsün yayılmasını kontrol altında tutmak için 24 saat mesai gözetmeksizin görev yapıyor.

Filyasyon ekipleri, öncelikle yeni bir hasta sistemde görüldüğünde vakanın yakın çevresi, ailesi, iş arkadaşlarının da aralarında bulunduğu tüm temaslıları en ince noktasına kadar tarıyor. Bu kapsamda filyasyon ekibi, pozitif çıkan vakalara gerekli bilgilendirme ve alınması gereken tedbirleri anlatarak en kısa sürede sahadaki ekipleri o bölgeye yönlendirilerek hastayı izole ediyor. Daha sonra hasta, evde muayene edilerek tedavi düzenlemeleri yapılıp ihtiyaç varsa hastaneye gönderilmeleri yoksa da ilaçları verilerek, evde tedavi süreci başlatılıyor.

Filyasyon ekipleri, bu çalışmaları yaparken yaban hayvanlarının, sokak hayvanlarının saldırına uğruyor, aracın ulaşmadığı evlere kadar zaman zaman kilometrelerce ellerindeki sağlık çantasıyla birlikte yürümek zorunda kalıyor. Bu zorlu şartlara rağmen filyasyon ekiplerinin sahada gösterdikleri üstün çabalarının neticesinde Kastamonu’da il genelinde yüzde 70 vakaların önüne geçildi.

“Gece göreve gittiğimizde karşımıza domuz, ayı, köpek gibi hayvanlar çıkıyor”

Çatalzeytin Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Arzuhan Yılmaz, “Hem acilde aktif olarak hasta bakıyorum hem de filyasyon ekibiyle birlikte korona virüslü hastalarımızın evlerine tedavi götürüyoruz. Meslekte birinci yılımı yeni doldurdum. Şu anda kış mevsimi geldi, buradaki coğrafi şartlarda bir hayli çetin. Hem hava koşulları hem de yabani koşullar, hizmet götürmemizde bizleri bir hayli zorluyor ama biz çalışmaya devam ediyoruz. Zaman zaman kar yağıyor, yağmur yağıyor, taşıtın gitmediği yerde aracı bırakıp yaya yollarında yaklaşık 1-2 kilometre ne kadar gitmemiz gerekiyorsa yürüyoruz. Bazen gece geç saatlerde yola çıkma durumumuz oluyor. Hastalarımıza hizmet götürmemiz gerekiyor. Böyle durumlarda önümüze yabani havyanlar yani domuz, ayı gibi hayvanlar çıkıyor. Köylere gittiğimiz zaman vatandaşların baktığı köpek, kaz, kedi gibi hayvanlar bizleri ürkütüyor. Ama yine de bizler için ilginç bir deneyim hem de unutamayacağımız anlar yaşıyoruz bu dönemde. Yılmadan usanmadan vatandaşımıza en iyi hizmeti götürmek için elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar zorluyoruz. Şu anda tulum, kış mevsimi olduğu için açıkçası bizleri soğuktan koruyor. Ama yaz ayında bir hayli zorlandık. Ben, sadece tulumun içerisinde yaz boyu 4 kilo verdim. Hemşire arkadaşım 5 kilo verdi” dedi.

“Ailem koronaya yakalandı. bakmaya gidemedim, ailemi çok özledim”

Ailesini çok özlediğini söyleyen Dr. Yılmaz, “Ailemi Nisan ayından beri görmüyorum. Onları çok özledim. Ben, bir hastaya filyasyona çıktığım zaman telefonla ailem üyelerinden bir kaçının korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendim. Uzakta olunca insan bir hayli telaşlanıyor ama biliyorum ki, ben burada nasıl birilerinin annesine, babasına, kardeşini en iyi şekilde tedavi etmeye çalışıyorsam, orada da benim ailem için canla başla uğraşan meslektaşlarım var. O yüzden içim çok rahat. Ben, burada onlardan uzaktayım ama meslektaşlarıma, ailemi emanet etmiş oluyorum. Ailemi de çok özledim. Umarım pandemi süreci bir an evvel son bulur halkımızın desteğiyle, bizlerin çabasıyla özellikle sağlık çalışanlarından ailesinden uzak kalanlar, sağlıklı günlerde ailemize kavuşmuş oluruz” diye konuştu.

“Filyasyon ekiplerimizin çalışmasıyla vaka sayıları son derece azaldı”

Çatalzeytin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Anıl Kutlubay ise, “Filyasyon ekibimiz, hastalarımıza en hızlı şekilde ilaçlarını ulaştırarak onların tedavi, takip ve kontrollerini sağlıyor. Arkadaşlarım, devletimizin bizleri sunmuş olduğu imkanları en verimli şekilde kullanarak yağmurda, çamurda, gerektiğimde araçlarından inerek yürüyerek özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bakanlığımızın da aldığı tedbirler doğrultusunda son dönemde bu çalışmaların meyvesini toplamış bulunmaktayız. Temennimiz son derece azalmış olan vaka sayısını sıfıra indirmektir. Önümüzdeki günlerde aşı çalışmalarının korona virüs çalışmalarına başarı getireceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.

“Herkesi aşı olmaya davet ediyorum, herkes aşısını olsun”

Çatalzeytin’de Hacıreissökü köyünde korona virüs hastası Kemal Açıkgöz de, Türkiye’ye aşıların gelmeye başladığını hatırlatarak, “Tüm milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bazen yanlış söylemler oluyor. Ben aşı olmayacağım diyenler var, bunlar saçma sapan şeyler. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Filyasyon ekiplerimiz, köyümüze 30 kilometre uzaklıktan geliyor. Kar, çamur, yağmur demeyip canla başla bizleri tedavi etmeye gelmelerinden dolayı memnun oluyorum. Bu sayede milletimizin yücelmesine neden oluyor. Sağlığımız sıhhatimiz şu an için yerinde, az bir kırgınlığımız var ama o da geçecek” dedi.
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