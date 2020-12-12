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Filyasyon ekiplerinden yürekleri sızlatan çağrı
Filyasyon ekiplerinden yürekleri sızlatan çağrı
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Filyasyon ekiplerinden yürekleri sızlatan çağrı

Korona virüs salgınıyla mücadelede önemli rol üstlenen filyasyon ekipleri, Düzce’de vaka sayılarının arttığı bugünlerde de yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 9 aydır ailesini göremediğini ifade eden filyasyon ekipleri şefi Mehmet Cüceler, vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

Sağlık 12.12.2020, 15:57
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Filyasyon ekiplerinden yürekleri sızlatan çağrı

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan dünyada ve Türkiye'yi etkisi altına alan milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Covid-19 pandemisinde hem vaka takibi hem de hastaların evde takibi için kurulan filyasyon ekipleri, vaka sayılarının artmasıyla birlikte yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan filyasyon ekipleri artan vaka sayılarına müdahale etmeye çalışıyor.

“Vatandaşlardan ters tepkiler alabiliyoruz”

Filyasyon ekipleri şefi Mehmet Cüceler çalışmalar kapsamında yaşanan zorluklara değinerek; “Ekip olarak günlük 13 ekip 26 kişi, 3 vardiya şeklinde çalışılıyor. Toplamda 48 ekip, 10 masa başında, 30 tanede çağrı merkezi ve sahada ise 80 kişi ile çalışıyoruz. Yaşadığımız zorluklar ise hastalarımızın ev adreslerini bulmakta sıkıntı yaşayabiliyoruz. Köylerine gittiğimizde konum olmayabiliyor, telefonlar çekmiyor. Ekiplerimizle ulaşmaya çalışıyoruz. Hastaların adresleri farklı yerlerde çıkabiliyor. İnsanları aradığımızda ‘Sen beni bulacaksın madem gel bul' şeklinde ters tepkiler alabiliyoruz. Bu hastalarımızı da geze geze bulmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Özel kıyafetlerle çalışmak zor oluyor ama insanlar için değer”

Koruyucu kıyafetlerin özel olması nedeniyle hareketlerin kısıtlandığını belirten Cüceler; “Bu özel kıyafetlerle çalışmak çok zor oluyor. Hasta olmamak için bunları giymek mecburiyetindeyiz. Ama hareket kısıtlı. Kış mevsiminde üşümemek için faydası olacaktır ama yaz mevsiminde çok zordu. Yazın yarım saat içinde her tarafımız ter içinde kalıyor. Biz rahat olsun diye büyük beden giyiyoruz ama gerçekten çok zor” şeklinde konuştu.

“Kurallara uyulmadığı sürece yayılacak”


Filyasyon ekiplerinin özveriyle çalışmasına rağmen mesafe ihlali yapanlara, maskesiz dolaşanlara çağrı yapan filyasyon ekipleri şefi Mehmet Cüceler, “Belirli dönemlerde belli başlı kurallar var. Bu kurallara uyulması gerekiyor. Kurallar 81 ilde insanlarımızın sağlığı için koyuldu. Bu kurallara uymayan vatandaşlar var. Bazı şeyleri başlarına geldiğinde anlıyorlar. Evet hastalığı hafif atlatan insanlar var ama çok ağır atlatan insanlarımızda var. Kurallara uyulmadığı sürece Covid yayılacak. Yayıldığı sürece kısıtlamalar devam edecek. Herkes, ilk günlerdeki gibi kurallara uysa vaka sayıları artmayabilir. Ancak kurallara uyulmadığı sürece vaka sayıları artıyor. En büyük nedeni de kurallara uymayan vatandaşlar. Dikkat edilse, kurallara uyulsa durum bu kadar acı olmayacak. Bizler elimizden geleni yapıyoruz, onlarda yapsa hiçbir sorun yaşanmayacak. Kurallar çokta zor değil. Maske takılacak, sosyal mesafeye dikkat edilecek. Birde maskeler günlüktür. Maskelerin günlük olarak ve de nemlendiğinde değiştirilmesi lazım. Ayrıca bu dönemde misafirliklere gitmeyebilirler. Çünkü akraba ziyaretlerinden çok daha fazla vakalar çıkmaya başladı” ifadelerinde bulundu.

“9 aydır ailemi göremedim”

Pandeminin ilk günlerinden bugüne kadar sevdiklerinden uzak kaldıklarını ve kurallara uymayan vatandaşları gördüğünde üzüldüğü belirten Cüceler son olarak, “Ben mesela Malatyalıyım ama bu sene ailemin yanına gitmedim. Düğünlere, cenazelere kurallara uymak için gidemedim. Çocuğumuza ailem bakıyordu. Onları da riske atmamak için Malatya'ya gönderdim. Şu an çocuğumuza eşimle birlikte dönüşümlü olarak bakıyoruz. Bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Mart Ayında Düzce'ye geldim. Yaklaşık 9 aydır ailemi göremedim. Arkadaş ve akrabalarımızla da telefonla görüşebiliyoruz. Ancak son dönemde çok yoğun çalışıyoruz. Çünkü vakalar arttı. Sabah 8'de girip gece 2-3'te çıktığımız oluyor. Bu sebeple telefon edecek zamanımızda olmuyor. Gerçekten zor. Kurallara uymayanları görünce de verdiğimiz emeklerin karşılığını alamadığımızı düşünerek üzülüyoruz” dedi.

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