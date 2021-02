Filyasyon ekipleri kar kış demiyor

Korona virüsle mücadelenin kahramanlarından olan filyasyon ekipleri kar kış demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri, Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi ve güvenlik güçlerinin destekleriyle yeni vakaların önlenmesi için mücadeleyi sürdürüyor.

Edirne genelinde karla kaplı yolların Edirne İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makineleriyle açıldıktan sonra korona virüs hastalarına ilaçlarını ulaştıran ve temaslı olduğu kişileri belirlemek için karla kaplı yolları aşan filyasyon ekipleri, çift maske ve siperlik takıyor, el hijyeni ile giysilerine de çok özen gösteriyor.

“Her şartta vatandaşımızın yanındayız”

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, her zaman olduğu gibi yine sahada olduklarını belirterek, “Gece, gündüz, sıcak, soğuk demeden toplum sağlığının korunması, hastalarımızın şifaya kavuşması için sağlık ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek mücadeleye ara vermeden devam ediyoruz. Her koşulda milletimizin hizmetinde olan sağlık çalışanı arkadaşlarımın her birine fedakârlıklarından dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz. Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım” açıklamasında bulundu.