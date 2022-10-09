Filtrelerdeki görünümünüz yüz hatlarınıza uygun olmayabilir

Sosyal medya filtrelerini kullanarak yaptırmayı düşündüğü estetik cerrahisinde uygulamanın da buna benzemesini isteyen hastalar olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Özyılmaz, “Kişinin yüz hatları, burnunun kullandığı filtreler doğrultusunda yapılması çok uygun olmayabilir. Estetik de kişiye özeldir ve güzellik algısı kişinin yapısına uygun olmalıdır” dedi.

Estetik taleplerinde sosyal medya kullanan kişilerin özellikle bu platformlarda kullanılan kendilerini daha güzel, genç ve alımlı gösteren filtrelerin etkisinde kalıp, bu filtre görüntülerine benzer estetik uygulaması istediklerini belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Özyılmaz, “Sosyal medyadaki filtrelerin estetikte uygulanması tabii ki mümkün değildir. Kişinin cilt yapısı, yara iyileşmesi, yüz hatları, burnu da kendi yüz hatlarıyla uyumludur. Özellikle burun estetiği talebinde bulunanlar bilmelidir ki, hastanın yüz hatları, burnun sosyal medyada görülüp istenildiği şekilde yapılmasına engel olabilir. Bu hastalarla talepleri hakkında ayrıntılı konuşarak bilgilendirmek gerekiyor. Zira, kalemle çizilmiş gibi gösterilen bir burnun yapılması, hem doğru değil hem de mümkün değildir” diye konuştu.

“Burun, en zor ameliyatlardan biri”

Burun ameliyatlarının en zor ameliyatlardan olduğunun altını çizen Dr. Özyılmaz, “Estetik, sadece görsel olarak yeterli değil, burun fonksiyonlarının da korunmasını gerektirir. Bu sebeple hastanın bilgilendirilmesi, beklentisinin gerçekçi hale getirilmesi gerekir. Aksi durumda bu hayalle yaptırdıkları burun ameliyatlarından sonra ciddi sorunlar çıkabiliyor ve daha sonra bunları düzeltmek daha büyük problemlere yol açıyor. Çünkü ikinci operasyonlar, yani yanlışı düzeltmek daha zordur” diye konuştu.

“Hasta iyi araştırmalı”

Bazı kişilerin bilmeden sağlık koşullarının yetersiz olduğu yerlerde yaptırdıkları botoks ya da dolgu gibi küçük müdahaleler ve uygun olmayan ilaçlar kullanımı sonrasında ortaya çıkan bazı komplikasyonlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını dile getiren Dr. Özyılmaz, “Estetik olmak isteyenlerin mutlaka iyi araştırma yapmaları gerekir. Unutmamalı ki vücudunuza yapılan bir girişim için yeterli araştırma yapılmaması bazen çok büyük problemlere yol açabilir” dedi.