Fibromiyalji Problemi Kadınlar da Giderek Yaygınlaşıyor!

Fibromiyalji kişiye özel holistik 3 beden analizlerine dayanarak yapılacak olan getat bütüncül tamamlayıcı terapi Kombinasyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Tedavi planı ve uygulamalar mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı yetkili Uzman Hekim tarafından yapılmalıdır.

Son yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre, Ağrı ve yorgunluk, Bağırsak sorunları ve uykusuzluk, Diş sıkması ve soğuğa tahammülsüzlük gibi semptomların sebebi bu karmaşık mekanizmalarla ilişkilidir.

Bu şikayetlerin oluşum ve gelişim sürecinde, bilinçaltı travmaların derinden etkili olduğu ortaya çıkmış ve bu yönde terapötik çalışmalar yapılması önerilmiştir. Çocukluk travmaları başta olmak üzere tüm bilinçaltı patolojiler ve anksiyete bozukluğu (panik atak, depresyon, takıntı OKB vb…) tedavi sürecinde mutlaka düzeltilmelidir.

Bütüncül holistik yaklaşımla uygulanan Kişiye özel analizlere dayalı olarak, anksiyete ve bilinçaltı travmalara da yönelik uygulamalar içeren tamamlayıcı terapi kombinasyonlarıyla, son derece şaşırtıcı ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.