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Felç rehabilitasyonu yaşam kalitesini yükseltiyor

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, felç rehabilitasyonu hakkında bilgi vererek, “Tedavinin en büyük amacı hastaların yaşam kalitesinin artırmak, daha bağımsız bir hayat sağlamaktır” dedi.

Sağlık 21.03.2022, 10:32
Felç rehabilitasyonu yaşam kalitesini yükseltiyor

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, felç rehabilitasyonu hakkında bilgi vererek, “Tedavinin en büyük amacı hastaların yaşam kalitesinin artırmak, daha bağımsız bir hayat sağlamaktır” dedi.

Beyne giden kan akışının farklı nedenlere bağlı olarak aniden azalması kesilmesi ya da beyin kanaması durumlarında meydana gelen olaya felç, bir diğer adıyla inme dendiğini aktaran Dr. Tünerir, “Bu hastalığın tedavisinde en önemli konu erken teşhistir. Muhtemel felç belirtilerinin erken fark edilmesi ve komplikasyonların doğru takip edilmesi felç tedavisinde yüksek başarı sağlar” dedi.

Bu belirtilere dikkat

Ani gelişen konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, çift görme, ani denge ve yürüme bozukluğu, şiddetli baş ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde hızlı bir şekilde acil servisin aranması gerektiğini aktaran Dr. Tünerir, felç sonrasında ilk müdahalenin erken yapılmasının önemine dikkat çekti. Dr. Tünerir, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bulunan inme merkezinde bu tür durumlarda hastaya ilk müdahale yapılarak, inme sonrası felç gelişmeden tedavi şansı olabiliyor. Ancak geç kalındığında kalıcı sorunlara neden olabiliyor. Maalesef felç, toplumda en çok engelliliğe neden olan hastalıklardan biridir” diye konuştu.

“En kısa sürede rehabilitasyona başlanmalı”

İnme sonrası tedavinin ardından hızlı bir şekilde rehabilitasyon sürecinin başlaması gerektiğini vurgulayan Dr. Tünerir, “Felç rehabilitasyonunun temel amacı, felçten sonra oluşan kısmi beyin hasarından dolayı kaybedilmiş olan becerilerin yeniden öğrenilmesine yardımcı olmaktır. Felç sonrası fizik tedavi, hareket bağımsızlığının yeniden kazanılmasına ve yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olur” dedi. Eklem hareket kısıtlılıklarını engellemek için erken dönem rehabilitasyonda yatak içi egzersizlere bir an evvel başlanması gerektiğini belirten Dr. Tünerir, “Yatak içi egzersizler, eklemleri açma, germe, kas güçlendirme çalışmaları yaptırılır. Sonrasında özel rehabilitasyon teknikleri ile bu süreç devam eder. Fizik tedavinin amacı; inme hastasının oturma, ayakta durma, uzanma ve bir hareketten diğerine geçme, yürüme gibi motor aktiviteleri öğrenmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra; felçli hastanın yeme, içme, yutma, giyinme, banyo yapma, yemek pişirme, okuma, yazma ve tuvaleti kullanma gibi günlük aktiviteleri yapabilmesini sağlamak da bu tedavinin hedefleri arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Yenilikçi yöntemler yüz güldürüyor

Fizyomer Terapia’da fizik tedavi uygulamalarının yanı sıra inovatif yöntemler kullanılarak felçli hastaların rehabilitasyonun gerçekleştirildiğini belirten Tünerir, sözlerine şöyle devam etti:

“Felç rehabilitasyonunda, elektrik stimülasyonu ile sinir ve kaslar uyarılarak kas gücü arttırılır. Denge bozuklukları, denge cihazı ve sanal gerçeklik rehabilitasyonu ile interaktif oyunlarla düzeltilir. Hasta hem denge hem motor fonksiyonlar hem de bilişsel yönden güçlendirilir. Aktif yürüme robotu ile yürüme eğitimlerine devam edilir. Ayrıca hidroterapi yani havuz içinde kas güçlendirme ve koordinasyon çalışmaları eklenir. İnmeye bağlı konuşamayan, yutkunamayan hastalar için bu alanlara özel rehabilitasyonlar eklenir. Konuşma terapisi, inme hastalarının dil ve konuşma becerilerini veya diğer iletişim biçimlerini öğrenmelerine yardımcı olur. Zaman ve sabırla, inme geçiren bir kişi dil ve konuşma yeteneklerini yeniden kazanabilmektedir. Ayrıca fizik tedavide psikolojik destek verilerek hastanın psikolojik durumu iyileştirilmektedir.”

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