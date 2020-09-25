Fedakar sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelesi objektiflere yansıdı
FEDAKAR SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PANDEMİ İLE MÜCADELESİ OBJEKTİFLERE BÖYLE YANSIDI
Türkiye’nin korona virüs ile mücadelesinin kahramanları sağlık çalışanlarının mücadelesi objektiflere yansıdı.
Türkiye’nin yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadelesinin kahramanları sağlık çalışanları, yaşanan zorlu süreçte büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Amasya’da mevsim normalleri üzerinde seyreden bunaltıcı havaların eşliğinde kişisel koruyucu ekipmanlarını kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığını korumak için bir an olsun üstlerinden çıkarmayan sağlık çalışanları, günün her saati kutsal görevlerini yerine getiriyorlar.
Zorlu bir coğrafyaya sahip Amasya’da kilometrelerce yol kat ederek vatandaşlara ulaşan sağlık personeli, çoğu zaman ailelerinden ayrı yaşayarak üstün bir mücadele örneği sergiliyor. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi kovid servisinde de gün boyu test alarak hastalarla yakın temasta olan sağlıkçıların üstün gayret göstererek çalışmaları objektiflere yansıdı.
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