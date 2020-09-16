Fedakar evlatlar

İzmir’de, karaciğer yetmezliği ve kanseri nedeniyle nakil olması gereken İlhan Yılmaz’a (59) oğlu Sefa Osman Yılmaz (26), siroz yüzünden ölümün kıyısına gelen Ayşen Özet’e (57) kızı Sıdıka Köse (37) can aşısı oldu. İzmir Kent Hastanesinde gerçekleşen karaciğer nakillerinin ardından hem hastaların hem de evlatlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Kılıç, "Hem sağlıklılar hem de çok sevinçli ve mutlular" dedi.

Karşıyaka ilçesinde oturan emekli İlhan Yılmaz’ın (59) sağlık sorunları iki yıl önce başladı. Şiddetli diş eti kanamalarına protezlerini bahane eden; ancak eşi Nilüfer Yılmaz (55) ve oğlu Sefa Osman, kızı Merve Demiral’ın ısrarıyla doktora başvuran İlhan Yılmaz karaciğerinde siroz geliştiğini öğrendi. Bu tanının ardından hayatı değişen Yılmaz için kötü günler başladı. Doktor takibi ve ilaç tedavileriyle yaşamını sürdüren Yılmaz, büyük darbeyi karaciğer kanseri tanısıyla yedi. Nakil kararı verilmesi üzerine Yılmaz İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Nakil kararını öğrenir öğrenmez gönüllü olan oğul Yılmaz’ın donör olabileceği belirlendi.

"Bu benim için büyük bir onur ve mutluluk"

Zaman aleyhine işleyen Yılmaz’a, 1 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen operasyonla oğlu Sefa Osman’dan alınan karaciğer dokusu nakledildi. Oğlunun donör olmasını hiç istemediğini, ısrarlarına karşın caydıramadığını belirten baba Yılmaz, “Kardeşlerim de gönüllü oldu; ancak yaşları nedeniyle verici olamadılar. Çocuklarımın verici olmasını vicdanım kabul etmedi, onları üzmek istemedim; ama bana söz hakkı tanımadılar. Oğluma, doktorlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Babasına hiç düşünmeden verici olduğunu belirten oğul Yılmaz da, “Bundan doğal ne olabilir ki, bu benim için büyük bir onur ve mutluluk” dedi.

İki çocuk annesine kızından nakil

İlhan Yılmaz-Sefa Osman Yılmaz operasyonunun ertesi günü yani 2 Eylül 2020’de yine Kent Hastanesinde bu kez kız evlat fedakarlığıyla bir nakil gerçekleştirildi. 8 yıl önce trombosit eksikliği nedeniyle hastanelik olup siroz tanısı alan ve yıllarca ilaç tedavisi gören 2 çocuk, 3 torun sahibi Ayşen Özet’in sağlığı nakilden birkaç ay önce bozulmaya başladı. 2 günde bir acillik olup, nakil için Kent Hastanesine başvurduklarında bilinç kaybı yaşayan ve son döneme girdiği belirlenen Ayşe Özet için tüm ailesi gönüllü oldu. Anneye can aşısı olarak kızı, iki çocuk annesi Sıdıka Köse’nin en uygun olduğu belirlendi. Nakil başarıyla gerçekleşti, anne Özet için yeni bir hayat başladı. İki çocuk annesi kızının kendisine hayat verdiğini belirten Ayşen Özet, şunları söyledi:

"Bu öyle bir durum ki anlatmaya söz yetmez. Sen ona kıyamıyorsun, o sana kıyamıyor. Yoğun bakımda gözlerimi açtığımda sorduğum ilk şey kızımdı, iyi olduğunu öğrenmek dünyalara bedeldi."

Yağız (5) ve Bulut (3) adlarında iki oğlu olan Sıdıka Köse, "Bizim sevincimiz anneme donör olabileceğim belirlenince başladı; çünkü donör aramak zorunda kalmayacak, zaman kaybetmeyecektik. Annem için geri sayım bitmek üzereydi, bu nakil olmasaydı elimizden kayıp gidecekti. Hiç tereddüt etmediğim gibi eşimin de bir itirazı olmadı; çünkü bu bir insanlık, evlatlık göreviydi. Onun hayata döndüğünü görmenin mutluluğunu anlatacak kelime yok" diye konuştu.

Öte yandan İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze’den oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakillerle ilgili şunları söyledi:

"Maalesef sirozun tedavisi karaciğer nakliyle mümkün. Hastamız İlhan Yılmaz’ın karaciğerinde ayrıca tümör vardı. Oğlundan gerçekleşen nakille kanserden de kurtuldu. Hastamız Ayşen Özet’in genel sağlık durumu bozulmuş, bize geldiğinde bilinci kapalıydı. Zaman kaybetmeden nakil olması gerekiyordu, kızının verici olabilmesi onun için de büyük şans oldu. Hastalıklı organı kızının sağlıklı karaciğeriyle değişince genel durumu da kısa sürede düzeldi. Karaciğer nakillerinin ardından hem hastaların hem de evlatlarının sağlık durumları iyi ve hepsi büyük sevinç, mutluluk yaşıyor."