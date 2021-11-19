FDA, ABD’deki 18 yaş ve üzeri tüm yetişkinler için 3’üncü doz aşıya onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere Moderna ve Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 3’üncü dozunun yapılmasına onay verdi.

ABD’de Covid-19 aşısının 3’üncü dozuna onay verildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tarafından yapılan açıklamada, 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere Moderna ve Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 3’üncü dozunun yapılmasına onay verildiği duyuruldu. FDA’nın onayının ardından 3’üncü doz bugün Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) danışma komitesinde oylanacak ve ardından son onay için CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky’ye sunulacak.

ABD’de şuanda sadece 65 yaş ve üstü, virüse yakalanma riski yüksek olan ve kronik hastalığı olan kişilere ikinci dozdan 6 ay sonra Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın 3’üncü dozu uygulanıyordu. Tek dozluk Johnson & Johnson aşısının ikinci dozu ise 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere ilk dozdan 2 ay sonra yapılıyor.

Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozu yüzde 95 etkili

Pfizer/BioNTech tarafından her yaştan 10 bin yetişkin üzerinde yapılan klinik deneylerde, aşısının üçüncü dozunu alanların, iki doz aşı alanlara kıyasla Covid-19’a karşı yüzde 95 etkinliğe sahip olduğu tespit edildi. Aşılanmamış kişilere kıyasla ise söz konusu etkinliğin yüze 98 olduğu tahmin ediliyor.