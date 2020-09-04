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Fazla kilosu olanlara koronavirüs uyarısı

FAZLA KİLOSU OLANLARA KORONAVİRÜS UYARISI

Sağlık 04.09.2020, 09:29
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Fazla kilosu olanlara koronavirüs uyarısı

Koronavirüste obezite tehlikesine dikkat çeken Doç. Dr. Haluk Saçaklı, “İnsanlar şişman oldukları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar. Bu organ sistemlerinin daha büyük bir baskıya maruz kalması anlamına gelir. Koronavirüs gibi enfeksiyonlarda bu ciddi bir sorun olabilir” dedi.

Obezite ve sağlıksız beslenme tüm dünyanın sağlık sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Artan nüfus ve koronavirüs gibi beklenen salgınlarda kilo problemlerinin insanlar üzerinde daha da kötü etkileri olacağına dair uzmanlar uyarılarına devam ederken İstanbul Gelişim Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Haluk Saçaklı da koronavirüste obezite tehlikesine dikkate çekti. Dengeli beslenme ve koronavirüsten korunmak için bilinçli egzersiz yapılması hakkında önerilerde bulunan Doç. Dr. Haluk Saçaklı fazla kiloluların akciğer kapasitesinin daha düşük olduğunu belirterek, “Bu durum kana ve bedene oksijen sağlamanın daha zorlaşmasına neden olur. İnsanlar şişman oldukları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar bu ise organ sistemlerinin daha büyük bir baskıya maruz kalması anlamına gelir. Koronavirüs gibi enfeksiyonlarda bu ciddi bir sorun olabilir. Organlara yeterince oksijen ulaşamamasından dolayı beden sonunda yorgun düşer. Obezlerde vücudun virüse karşı savunma sistemlerinin, ideal kilolu kişilere göre daha zayıftır” diye konuştu.

“Doğal ve dengeli beslenin”

Bağışıklığın antioksidan maddeler ile güçlendirilebileceğini ifade eden Doç. Dr. Haluk Saçaklı, “Doğal ve dengeli beslenin. C, E ve A vitaminlerinden, demir, magnezyum, selenyum ve çinkodan zengin besinleri tercih edin. Öne çıkan besinler ise maydanoz, portakal, havuç suyu, soğan, sarımsak, domates, patates, kayısı, hurma, badem, ceviz, zencefil, zerdeçal, hibiskus, ekinesya, kuşburnu, ıhlamur, karanfil, doğal bal olarak sıralanabilir” dedi.

“Akciğerlerin savunma sistemini güçlendirebilirsiniz”

Doğru nefes alıp verme ile bağışıklık sisteminin güçlendirileceğini açıklayan Saçaklı, “Vücutta günde yaklaşık 15 - 20 milyar ölü hücre kalıntısı taşınıyor. Vücudun tüm bu yüklerin üstesinden gelebilmesi için, kanın yeterli oksijeni organ ve dokulara taşıması gerekir. Dolayısıyla lenf sistemi de çok iyi çalışacak ki, bu kadar büyük hafriyatı atabilsin. Derin ve karından alacağınız soluk alıp verme ile akciğerlere yeni havanın oluşmasına ve yabancı gazında alveollerden daha çabuk uzaklaştırılmasını sağlayarak akciğerlerin savunma sistemini güçlendirirsiniz” diye konuştu.

“Özellikle göğüs kaslarını güçlendirenleri tercih edin”

Düzenli ve bilinçli egzersiz yapmanın da koronavirüse karşı koruyacağını söyleyen Saçaklı, “Egzersiz ile gaz alışverişine katılamayan ölü boşluktaki havanın daha kolay atılmasını, dolayısıyla alveollerdeki havanın da kolay atılmasına katkı sağlarsınız. Ama dikkat edin. Şiddeti yüksek egzersizlerden mümkün olduğunca uzak kalın. Nedeni en yüksek ateşte, vücut metabolizması normalin yaklaşık yüzde 100 yüksektir. Ağır egzersizlerde, vücut metabolizmasını yüzde 2.000 kadar yükselir. Ayrıca şiddeti yüksek egzersizler serbest radikal üretimini de artırır. Direnç çalışmaları özellikle göğüs kaslarını güçlendirenleri tercih edilmelidir. Çünkü korona en çok akciğerleri olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

“7 saat uyku erişkinler için yeterli”

Son olarak dam iyi ve kaliteli uyku hakkında tavsiyelerde bulunan Saçaklı, “Doğru zamanda yatın doğru zamanda kalkın. Saat 22.00 - 24.00 arasında yatın. Saat 05.00 - 07.00 arasında kalkın. 7 saat uyku erişkinler için yeterlidir. Stresinizi kontrol etmeyi öğrenin. Stresin yoğunluğu artarsa bağışıklık sisteminiz çöker. Bilinçli ve yavaş kilo verin. Şarlatan diyetlerden uzak durun” şeklinde konuştu.

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