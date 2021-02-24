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Fazla kilolarından kurtulmak için İngiltere’den Samsun’a geldi

Fazla kilolarından kurtulmak için İngiltere’den Samsun’a gelerek obezite ameliyatı olan Burcu Akıncı, yeni hayatına "merhaba" dedi.

Sağlık 24.02.2021, 15:52
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Fazla kilolarından kurtulmak için İngiltere’den Samsun’a geldi

Fazla kilolarından kurtulmak için İngiltere’den Samsun’a gelerek obezite ameliyatı olan Burcu Akıncı, yeni hayatına "merhaba" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’ne gelerek Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş’a obezite ameliyatı olan Burcu Akıncı, yaşadığı süreci anlattı. Akıncı, "39 yaşındayım. İstanbul doğumluyum, İngiltere de yaşıyorum. Kilolar ile sorunum 17-18 yaşlarımdan itibaren başladı. Daha sonra iki doğum gerçekleştirdim. Yaş geçtikçe ve zaman ilerledikçe fazla kilolarımdan kurtulmak için diyet ve spor yapmaya başladım. Fakat gördüm ki belli bir kilodan itibaren kilo vermek gerçekten zor. İstesem de kilo veremedim. Özellikle 100 kilo ve üzerine çıktığınız zaman, bunun altına inmek daha da zor hatta ne yaparsanız yapın sanki daha fazla kilo alıyor gibi hissediyorsunuz. Son bir senede bu kilolarım bana sağlık sorunu olarak dönmeye başladı. Önceden böyle sorunlarım olmadığı için çokta dikkat etmedim açıkçası. Fakat sağlık anlamında sorun oluşturduğu için kalıcı bir çözüm bulmam gerekiyordu” dedi.

“Fazla kilolar sağlık sorununa yol açıyor”

Akıncı, şöyle devam etti: “Eklemlerimde ağrılar, hareketlerimde kısıtlamalar, uyku apnesi gibi sağlık sorunlarım başladı. Bu da çok büyük moral bozukluğu oluşturuyordu çünkü. Kilolarının verdiği zorluktan ötürü çok yakın tanıdıklarım vardı. Onlar da Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş beye ameliyat oldular. Onların başarılı ameliyatını ve kilo verdiklerini görünce ben de ameliyat olmaya karar verdim. Fakat bu süreçte yine çekincelerim olduğundan Volkan Bey ile yaklaşık 1,5 ay telefonda konuştum. Süreç hakkında bilgiler aldım. Sorduğum her soruya cevap verdi, bu da bana güven oluşturdu. Özellikle pandemi döneminden dolayı da çekincelerim olmuştu. Hastanede Kovid-19 kapar mıyım hastane ortamı nasıldır diye. Fakat Büyük Anadolu Hastaneleri’ndeki ortamı görünce bu korkularımın gereksiz olduğunun farkına vardım.”

Başarı operasyon, kaliteli operasyon

Burcu Akıncı, “İngiltere’den Samsun Havaalanı’na geldiğimiz andan itibaren bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar. Sanki tatil yapacağınız bir otele gelir gibi hastaneye geldik. Burada çalışan personelinden, hemşiresine kadar herkes birbirinden ayrı, ilgi ve destek gösterdiler. Gerçekten çok güzel ve muhteşem bir ortam herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sanki bir aile ortamının içinde gibi hissettirdiler. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Hiç korktuğum gibi olmadı. Bu ameliyatı olmak isteyenler fakat tereddüttü olanlar mutlaka Volkan Bey ile görüşsünler. Operasyonu olmak istesin, istemesin mutlaka bilgi alsınlar. Ben de ameliyat olmaktan hep korktum fakat doktorum Volkan Bey’i tanıdıktan ve Büyük Anadolu Hastaneleri’nin sağlık hizmetlerini gördükten sonra, neden geç kaldım diye kendi kendime söylendim " diyerek sözlerine son verdi.
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