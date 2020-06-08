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Fatura günü geldi

“Kontrollü sosyal hayat” döneminde vaka sayıları binin üzerine çıkmazsa, önemli bir eşik aşılacak. Kötü senaryo ise vaka sayılarının 2 binlere dayanması.

Fatura günü geldi

“Kontrollü sosyal hayat” döneminde vaka sayıları binin üzerine çıkmazsa, önemli bir eşik aşılacak. Kötü senaryo ise vaka sayılarının 2 binlere dayanması.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:06
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Fatura günü geldi

1 Haziran'da seyahat yasaklarının kaldırılması, lokantaların, kafelerin, spor salonlarının, park ve bahçelerin açılması ile birlikte yaşanan insan hareketliliğinin koronavirüs vaka tablosuna ilk yansımaları bugünden itibaren görülecek. Vaka sayıları binin üzerine çıkmazsa, önemli bir eşik aşılacak ve virüsle mücadelede Türkiye'nin başarısı tescillenmiş olacak. Kötü senaryo ise vaka sayılarının 2 binlere dayanması veya bu sayıyı aşması. Uzmanlara göre üç gün üst üste vaka sayılarında öngörülmeyen bir artış olursa, korkulan olacak ve birçok kısıtlama geri gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanı Koca ile Bilim Kurulu üyelerinin tamamı tüm hafta boyunca maske ve mesafe konusunda sık sık uyarıda bulunarak, vatandaşları kurallara uyma çağrısı yapmıştı.

ANORMAL ARTIŞ BEKLENMİYOR
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, 11 Mayıs'taki normalleşme adımlarının vaka sayılarına olumsuz bir yansıması olmadığını hatırlatarak, “1 Haziran'da atılan adımlarla da birlikte umarım geriye doğru bir evrilme olmaz. Ben anormal bir yansıma olacağını düşünmüyorum” dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr Hasan Tezer de, “Bir süredir binli ve 900'lü rakamlara takıldık ama test sayılarımız yüksek. Özellikle bu hafta 50 binlerin üzerine çıktı. Bulunan vakaların büyük bölümü de semptomu olmayan veya çok az belirtisi olan hastalar. 1 Haziran'da atılan adımların sonuçları önümüzdeki hafta salıdan itibaren cumaya kadar alırız. Çok merakla bekliyoruz. Vaka sayısında beklenmedik bir artış olursa, elbette her şey yeniden değerlendirilir” görüşünü dile getirdi.

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