Fatsa Devlet Hastanesi’nde 4 yeni doktor ataması

Fatsa Devlet Hastanesine 4 yeni doktor atamasının gerçekleştiğini söyleyen Başhekim Dr. Alper Delier, bölgenin sağlık hizmetine cevap veren bir hastane olabilmek adına titizlikle çalıştıklarını kaydetti.

Fatsa Devlet Hastanesi olarak Fatsa ilçesi ile çevresinde bulunan 7 ilçeye hizmet ettiklerini belirten Başhekim Delier, “Modern binamız ve tecrübeli hekimlerimizle vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini vermek adına çalışmalar yürütüyoruz. Hastanemize dört yeni doktor ataması gerçekleştirdik. Hepsi de kendi dallarında birikimli ve tecrübeli doktorlar. KBB Uzmanı Opr. Dr. Serkan Bozan, Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. İnanç Erdoğan, Genel Cerrah Opr. Dr. Osman Demir ve Aile Hekimimiz Uzm. Dr. Yıldırım Yırgın hastanemizde göreve başladılar. Bunların yanı sıra cildiye ve kardiyoloji alanında da doktor ataması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz” dedi.