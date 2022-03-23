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Faslı hastaya Ordu’da bypass ameliyatı

Faslı Benkadour Mohamed, kalp damarlarının tıkanması sonucu Türkiye’de bypass ameliyatı oldu. Yönlendirmeler üzerine Ordu’ya gelen Mohamed, 4 saatlik başarılı bypass ameliyatı sonrasında sağlığına kavuşarak ülkesine geri döndü.

Sağlık 23.03.2022, 10:54
Faslı hastaya Ordu’da bypass ameliyatı

Faslı Benkadour Mohamed, kalp damarlarının tıkanması sonucu Türkiye’de bypass ameliyatı oldu. Yönlendirmeler üzerine Ordu’ya gelen Mohamed, 4 saatlik başarılı bypass ameliyatı sonrasında sağlığına kavuşarak ülkesine geri döndü.

Fas’ta yaşayan 69 yaşındaki Benkadour Mohamed’in uzun zamandır kalbi ile ilgili rahatsızlığı vardı. Kalp rahatsızlığından dolayı senelerdir sırt üstü uzanamıyor, kalbinin üzerine yatamıyor ve sürekli oturarak uyuyordu. Ülkesinde gittiği sağlık kuruluşlarında tedavi olmak istemeyen Faslı hasta Almanya’ya gitti. Burada yapılan tetkikleri sonucunda bypass ameliyatı olması gerektiğini öğrendi. Çevresiyle yaptığı görüşmeler ve yaptığı kişisel araştırmalar neticesinde ameliyat için kalp ameliyatlarının başarıyla uygulandığı Türkiye’yi tercih etti. Yönlendirmeler üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yaşar Karaca’ya başvuran hasta 4 saatlik başarılı bypass ameliyatı sonrası sağlıklı bir şekilde ülkesine geri döndü.

3 damarı tıkalıydı

Gerçekleştirdiği operasyonla ilgili bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yaşar Karaca, şunları söyledi;

“Hastamız Benkadour Mohamed, son zamanlarda artan göğüs ağrısı, çabuk yorulma ve düz yatamama şikâyetiyle bize başvurdu. Hastanın dış merkezde gerçekleştirilen Koroner BT anjiyosunda kalp damarlarında tıkanıklık olduğu söylenmiş ve bypass operasyonu önerilmişti. Hastamız yapmış olduğu araştırmalar sonucunda kalp ameliyatlarının başarıyla uygulandığı Türkiye’yi tercih etmiş ve tavsiye üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. Burada yeniden yaptığımız anjiyo ile ameliyatta müdahale edeceğimiz damarları ve yerleri yeniden belirledik. Sonrasında yaptığımız konsey ile ameliyatımızı planladık ve hastamızda tespit ettiğimiz kritik 3 damarı değiştirerek ve bypass ameliyatımızı gerçekleştirdik. Tıkalı 3 damarı yaklaşık 4 saat süren zorlu bir operasyonla değiştirdik. Hastamızın yüksek tansiyon, şeker, KOAH, karotis arter hastalığı gibi operasyon riskini artıran ek hastalıkları da mevcuttu. Muhtemel riskleri hasta ve hasta yakınlarına anlatarak gerekli tüm önlem ve tedbirlerimizi alarak girdiğimiz ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Hastamızı 1 gece yoğun bakımda tutarak servisteki takip ve tedavisinden sonra 6. günde sağlıkla taburcu ederek ülkesine yolcu ettik.”

Ülkemiz sağlıkta önemli başarılara imza atıyor

Türkiye’nin sağlıkta en başarılı ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yaşar Karaca, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz donanımlı hekim kadrosuna sahip, akredite olmuş A sınıfı hastaneleri mevcut olan, önemli başarılara imza atmış hekimlerle tüm dünyaya sağlık hizmeti vermektedir. Bu anlamda sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimiz; ülkemizi dünya çapında tanıtmış ve sağlık turizmine önemli katkıda bulunmuştur. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından gelen birçok hasta kendini Türk hekimlerine emanet etmiş ve sağlıkla ülkelerine geri dönmüşlerdir. Medical Park Ordu Hastanesi hekimleri olarak biz de üzerimizde düşen misyonu yerine getiriyor ve hastalarımıza şifa olmak için elimizden geleni var gücümüzle yerine getiriyoruz.”

“Tatil için de geleceğim”

Geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşayan Benkadour Mohamed, Ordu’yu çok beğendiğini, doğal güzellikleri, coğrafi konumu ve ileri düzeyde almış olduğu kaliteli sağlık hizmetinden çok memnun kaldığını dile getirerek kontrollerinin dışında artık tatil için de ülkemizi tercih edeceğini söyledi. Mohamed, “Ameliyatımı gerçekleştiren Opr. Dr. Yaşar Karaca ve Medical Park Ordu Hastanesi çalışanlarına beni sağlığıma kavuşturdukları için gönülden teşekkür ederim” dedi.

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