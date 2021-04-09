Farkında olmadan COVID-19 geçirmiş olabileceğinizin 8 işareti

Koronavirüs, Türkiye'de ve dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Küresel ölümlerin 3 milyon sınırını aşmasıyla birlikte, COVID-19 salgını çok yakın bir zamanda sona erecek gibi görünmüyor.

Bu noktada, yüksek pozitiflik seviyeleri ile uzmanlar, virüs enfeksiyonu için gerçekten test yaptırmadan, virüsü şu ya da bu şekilde kapmış olabilecek oldukça büyük bir popülasyon olduğuna inanıyorlar. Ayrıca, COVID-19'un aslında bir pandemi ilan edilmesinden ve dünyayı tamamen durma noktasına getirmesinden önce enfekte olmuş birçok kişi de olabilir.

Dünya çapında birçok kişinin hiçbir semptom göstermeden virüsü atlattığı biliniyor. Bu insanlar ayrıca virüse karşı bir miktar doğal bağışıklığa sahip olabilirler.

Alışılmadık derecede uzun bir soğuk algınlığı geçirmiş ya da sürekli bir yorgunluk ve vücut ağrısından şikayetçi olduysanız, COVID-19'dan şüphelenmeniz doğaldır.

Virüs için pozitif test, virüse yakalandığınızın garantili kanıtıdır. Ancak, bir hasta asemptomatik olabilir ve hiçbir semptom göstermeyebilir. Aynı şeyi doğrulayabilen antikor testleri olsa da, uzmanlar aynı şeyi kontrol etmek için daha iyi yollar veya işaretler olduğunu söylüyor.

Araştırmalara göre COVID-19 geçirdiğinize dair 8 kadar anlatı işareti vardır. Uzmanlar ayrıca, bu belirtilerden bazılarının uzun COVID şeklinde de ortaya çıkabileceğine veya enfeksiyonun ilk nöbetinden aylar sonra mevcut olabileceğine inanıyorlar.

İşte aranacak geniş işaretler:

KIRMIZI, SULU GÖZLER

Kırmızı gözler ve konjunktivit, birçok viral enfeksiyonda yaygın olarak görülür. Birçok uzman, COVID-19 vakalarında da akıntıyla birlikte kırmızı, akan gözlerin görülebileceği ve klasik bir işaret olmadığı için kolayca gözden kaçabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Kırmızı gözleri diğer viral enfeksiyonlardan farklı kılan şey, COVID-19 durumunda göz enfeksiyonunun ateş veya baş ağrısı gibi diğer belirtilere ikincil olarak ortaya çıkabilmesidir. Bu nedenle, geçmişte ateşli bir göz enfeksiyonu veya göz kızarması yaşadıysanız, bu bir COVID vakası olabilir.

BİLİNÇ BULANIKLIĞI

COVID'nin hafıza ve bilişsel etkilere neden olduğu bilinmektedir. Hatta bazı insanlar hafıza kaybı yaşadığını ve rutin işleri gerçekleştirmede zorluk yaşadığını bildirmiştir. Kafa karışıklığı, dengesizlik yaşamak, konsantre olmakta zorluk yaşamak veya sadece bir şeyleri hatırlayamamak da bir COVID komplikasyonu olabilir. Beyin sisi diğer tıbbi sorunlardan dolayı ortaya çıkabilse de, herhangi bir neden olmaksızın keskin odaklanamadığınızı, bir şeyleri hatırlayamadığınızı veya basit günlük işleri yapamadığınızı düşünüyorsanız, COVID şüphelenmek için bir neden olabilir. Yine, herkes için farklı olabilir, ancak kontrol etmeye değer.

KULAĞA FARKLI GELEN ÖKSÜRÜK

Virüsün öncelikle üst solunum yollarına saldırdığından şüphelenildiği için öksürük, koronavirüs enfeksiyonunun en belirgin belirtilerinden biridir. 'Kuru' öksürük daha yaygın olsa da, COVID'den kurtulanlar, enfeksiyonla birlikte yaşanan öksürük nöbetinin genellikle normal öksürükten farklı olabileceğini, daha kalıcı olacağını, sesinizi değiştirebileceğini ve kontrol etmenin daha zor olabileceğini anlatıyor. Ayrıca haftalarca veya birkaç ay boyunca dönebilen kalıcı bir semptom olabilir. COVID-19 öksürüğünün başka bir işareti mi? Gelip gidebilen normal bir öksürüğün aksine, muhtemelen yarım günden fazla sürebilir.

YÜKSEK ATEŞ

Ateş, tüm COVID-19 vakalarında belirgin bir işaret olmasa da, birçok vakada görülmüştür. Ateş azalıp artabilir, 4-5 günden fazla sürebilir ve büyük olasılıkla ateşe titreme eşlik edebilir. Bazı uzmanlar, kişinin özellikle sırtında veya göğsünde sıcak hissetmesinin, COVID belirtisi olarak alınabileceğini öne sürüyor.

TAT VE KOKUDA ANİ BOZULMALAR

Koronavirüsün birincil koku alma duyularınızı rahatsız edebileceği ve yiyeceklerin veya belirli kokuların kokusunu veya tadını etkilediği artık yaygın olarak bilinen bir belirti. Şimdi, giderek daha fazla görülen vakalar, bazı insanların diğer klasik COVID-19 semptomları ortaya çıkmadan çok önce duyusal bir bozukluktan muzdarip olabileceğini gösteriyor. Doktorlar artık hastaları bozulmuş veya hayali kokulara karşı uyanık olmaları konusunda uyarıyorlar. Koku bozuklukları yaşadıysanız, yani önceden bir sebep olmaksızın rutin yiyeceklerinizde/kokularda garip ve sıra dışı bir şey kokladıysanız, bu bir COVID işareti olabilir.

NEFES DARLIĞI

Solunum güçlükleri ve nefes darlığı viral enfeksiyonla ilişkili yaygın komplikasyonlardır. Bunlardan muzdarip olmak, farkında olmadan COVID-19 geçirmiş olabileceğinizin bir işareti olabilir. Tıbbi olarak bilindiği gibi nefes darlığına göğüste ani bir gerginlik, çarpıntı ve hızlı nefes alma da eşlik edebilir. Daha önce COVID-19 geçirmiş olabileceğinizi gösteren bir işarettir. Bununla birlikte, daha yaşlı yetişkinlerde ve çeşitli nefes hastalığı olanlarda daha yaygındır.

Nefes darlığının haricinde COVID-19 kalbinizi de etkileyebilir. Hızlı atmasına, veya çarpıntıya neden olabilir. Göğsünüzde gerginlik olabilir. Tüm bunlar, virüs vücudunuzu temizledikten sonra bile gerçekleşebilir.

ANİSİNDİRİM PROBLEMLERİ

Artık COVID-19 ve mide sorunlarının yeni bir bağlantısı var. Araştırmalara göre, ishal, mide bulantısı, mide krampları, diğer semptomların yokluğunda iştah kaybı gibi sindirim semptomları, koronavirüse işaret ediyor olabilir. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, Çin merkezli hastaların yüzde 48 kadarı pandeminin yayılmasının ilk haftalarında mide ağrısı ve problemleri yaşıyordu.

American Journal of Gastroenterology'de yayınlanan bir araştırma, insanların koronavirüs ile enfekte olduklarında ishal gibi sindirim sorunları yaşayabileceğini öne sürüyor. ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), ishali koronavirüsün bir semptomu olarak listeliyor.

UZUN SÜREN YORGUNLUK

COVID-19 nedeniyle yaşanan yorgunluk ve bitkinlik, diğer pek çok COVID-19 hastasında olduğu gibi başka hiçbir şeye benzemez. Koronavirüs, hastaların çoğunda sinir bozucu, dayanılmaz bir yorgunluğa neden oluyor. Günlük hayatınızı etkileyen yorgunluk, 3-4 gün süren kötü vücut ağrısı ve çeşitli kas ağrıları yaşadığınızı hatırlıyorsanız, bu, olası bir COVID-19 işareti olarak alınabilir.

(Ensonhaber)