Fahrettin Koca: "Vaka-hasta ayrımı bitti, tabloda hepsini vereceğiz"

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Kurban Bayramı sonrası Anadolu'da hızlı bir artış oldu."

"Test kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Artık açık test politikasına geçtiğimiz söylenebilir."

"Artık semptom göstermeyen testi, pozitif vakalarda tabloda gösterilecek"

"Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içerisindeyim"

"Sağlık gruplarından başlayarak risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz."

"İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar."

"Dönem birbirimiz ile uğraşma dönemi değil, birlikte hareket etme dönemidir."

"Türkiye'de son 24 saatte 6814 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti"

"İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda"

“Bugün hasta sayımız 6 bin 814, vaka sayımız 28 bin 351.”

"(Sinovac aşısı) Aralık, Ocak ve Şubat ayında bir sıkıntı olmazsa 50 milyon aşı için imza atıldı"

"Kaybettiğimiz hastaların önemli bir kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler."

"Bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Covid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"