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Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan video mesajı yayınladı. Koca payaşımında: "Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın." ifadelerine yer verdi.

Sağlık 09.06.2021, 20:08 09.06.2021, 20:11
Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...

Fahrettin Koca'nın payaşımı şöyle:

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