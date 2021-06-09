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Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan video mesajı yayınladı. Koca payaşımında: "Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın." ifadelerine yer verdi.
Sağlık 09.06.2021, 20:08 09.06.2021, 20:11
Fahrettin Koca'nın payaşımı şöyle:
Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın. pic.twitter.com/FpSfzIhyPH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 9, 2021