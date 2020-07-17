Fahrettin Koca'dan uyarı: Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları tatil konusunda uyardı.
HAVUZ VE PLAJLARDA DAMLACIK OLAYI: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020
''Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havuz ve plajlarda damlacık olayı: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" ifadelerine yer verdi.
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|P
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