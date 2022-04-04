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Enerji ithalatı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar enerji faturası ödendi.
Fahrettin Koca Açıkladı! İşte haftalık koronavirüs vaka haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Eskişehir vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.
Sağlık 04.04.2022, 11:04 04.04.2022, 11:11
Fahrettin Koca sosyal medya hesabında: '19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.' ifadelerine yer verdi.
Her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu. Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile ilk sırada yer alıyor.