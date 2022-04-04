Fahrettin Koca Açıkladı! İşte haftalık koronavirüs vaka haritası...

Fahrettin Koca sosyal medya hesabında: '19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.' ifadelerine yer verdi.

Her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu. Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile ilk sırada yer alıyor.