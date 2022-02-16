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Fabrikalarda iş gücü azalmaması için, aşı işçinin ayağına gidiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında aşı fabrikada çalışan işçilerin ayağına kadar gidiyor.

Sağlık 16.02.2022, 10:59
Fabrikalarda iş gücü azalmaması için, aşı işçinin ayağına gidiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında aşı fabrikada çalışan işçilerin ayağına kadar gidiyor.

Korona virüs salgını ile mücadele ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’de de aşılama çalışmaları hızla sürdürülüyor. Şehrin dört bir yanında 1. ve 2. doz ile hatırlatma dozlarını yaptırmayanlar için aşılama çalışmaları devam ediyor. Düzce’de bulunan 5 organize sanayi bölgesinde çalışan işçiler için aşılama çalışması fabrikalarda yapılıyor. İş gücünün düşürülmemesi, üretimin azalmaması kapsamında yapılan aşılama çalışmalarına, işçiler ilgi gösteriyor.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, organize sanayi bölgeleri ve fabrikalarda devam eden aşılama çalışmaları ile ilgili, “Hatırlatma dozları omicron varyantı ile birlikte çok büyük önem arz etmekte. Bu kapsamda bizde daha önce aşılama çalışmalarımızda olduğu gibi toplu kalabalık olan mekanlarda vatandaşlarımızın ayağına kadar aşılama hizmetlerine götürmek amacı ile fabrikalarda da aşılama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’nın da belirttiği gibi omicron gelmeden önce hatırlatma dozlarımızı muhakkak yapmamız gerekiyor. Maske ve mesafe kurallarına uyalım lütfen. Daha önce 1. doz aşılamada da aynı şekilde aşılama çalışmalarında bulunmuştuk. Hem orada ki iş gücü kaybını azaltmak adına hem de vatandaşlarımızın aşılamalarını ayaklarına kadar götürmek adına birinci doz ve ikinci doz aşılama çalışmalarını yürütmüştük. Aynı şekilde hatırlatma dozlarında da aynı çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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