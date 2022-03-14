Eyüpsultan’da sağlık çalışanlarının bayramı çiçeklerle kutlandı

Eyüpsultan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ilçede bulunan 35 sağlık kurumunu ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Görev başında bulunan sağlık çalışanlarının bayramlarını tebrik ederek çiçek verdi.

“Bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum”

Başkan Deniz Köken ziyareti sırasında yaptığı açıklamada: “Kutsal bir meslek. Bugün onların özel günü. Pandemiyi birlikte atlattık, bundan sonraki sıkıntıları da birlikte atlatacağız. Bütün emeklerine teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi döneminde canhıraş bir şekilde bir dakika durmadan hizmet verdiler. Bütün sağlık çalışanlarımıza takdirlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Özellikle pandemi döneminde verdikleri destek için başkanımıza teşekkür ediyorum”

Eyüpsultan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hasan Karaman ise: “Ben de Sayın Başkanımıza yıllardır bize verdikleri destek için, özellikle pandemi döneminde verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu gün de ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımın da 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” dedi.

Bu arada Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri de ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdiler. Ziyaretler sırasında Başkan Deniz Köken’in selamlarını ileterek sağlık çalışanlarına çiçeklerini verdiler.